Du 24 au 27 juin 2021, la Cohle Gallery exposera à Lille Art Up !

Lille Art Up ! fait son Grand Retour à Lille Grand Palais du 24 au 27 juin 2021. 15 mois après l’annonce de son report, la foire revient sur le devant de la scène. La quasi-totalité des galeries initialement annoncées a répondu présent. 12 nouveaux exposants ont même rejoint le mouvement. Au total, Lille Art Up ! accueillera 105 galeristes enthousiastes, et même impatients de retrouver leur public. Au fil de l’art, la thématique de l’édition est confirmée. Au fil des stands, des expositions et des animations, Lille Art Up ! mettra en lumière l’art textile, un art ancestral qui vient aujourd’hui irriguer toutes les disciplines.

Zoom Sur… la Cohle Gallery !

La Cohle Gallery revient à Lille Art Up ! et présentera le travail d’une quinzaine d’artistes, déjà résidents de la galerie ou nouveaux arrivants comme : Colin Roberts (@colinrobertsart), NKSIN (@nksiiin) et Tom Jean Webb (@tomjeanwebb), afin de faire découvrir au plus grand nombre un avant-gout de sa programmation future. ­­­

Artistes : Adam Handler, Ador, Amelia Briggs, Alexander Paulus, Colin Roberts, Fenx, Ludovilk Myers, NKSIN, Peter Opheim, Poes, Ruben Sanchez, Solomostry et Tom Jean Webb

Rendez-vous STAND F03 pour découvrir les artistes de la Cohle Gallery

Infos Pratiques

Lille Grand Palais

1, boulevard des Cités Unies

Horaires :

– jeudi 24 juin 2021 de 11h à 22h

– vendredi 25 juin 2021 de 11h à 20h

– samedi 26 juin 2021 de 10h à 20h

– dimanche 27 juin 2021 de 10h à 20h

Évènements :

– mercredi 23 juin 2021, sur invitation :

vernissage preview à partir de 14h

vernissage officiel à partir de 16h

Tarifs :

– prévente jusqu’au 23 juin 2021 : 12€

– tarif réduit : 9€

Site internet de Lille Art Up !

Pass Sanitaire

Pour la sécurité de tous, un pass sanitaire sera demandé à chaque visiteur à l’entrée de la foire : attestation de vaccination, certificat de rétablissement de la Covid-19 ou résultat de test négatif récent. Des tests antigéniques pourront être réalisés sur place. Lille Art Up ! respectera aussi les mesures recommandées par la charte Clean & Safe mise en place par l’Institut Pasteur de Lille.

Source : Lille Art Up & Cohle Gallery – Images : DR © Lille Art Up !