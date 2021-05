Du 19 mai au 12 septembre 2021, le Musée de l’Hospice Comtesse de Lille accueille l’exposition « KĀIWÙ. Art et design en Chine »

Du 19 mai au 12 septembre 2021, le Musée de l’Hospice Comtesse de Lille accueille « KĀIWÙ. Art et design en Chine ». L’exposition montre comment l’esprit des lettrés, ces intellectuels dont l’art de vivre a profondément influencé les codes esthétiques de l’objet et du mobilier chinois, se perpétue et se transforme dans la culture et le design aujourd’hui. Ancré dans la tradition ou tourné vers les technologies du futur, l’objet chinois se réinvente, en phase avec l’évolution des modes de vie d’une classe moyenne en pleine expansion. Artistes et designers majeurs, mais aussi graphistes et studios de design industriel, sont exposés dans le cadre historique du Musée de l’Hospice Comtesse.

Le mot chinois « KĀIWÙ » provient du classique Le Livre des Changements (Yi Jing, IIIème siècle avant JC) et signifie « tout créer dans l’univers ». KĀI veut dire « créer », et WÙ, « objets », au sens de choses mais aussi de matières, qu’elles soient visibles ou invisibles. L’exposition « KĀIWÙ. Art et design en Chine » rend compte de la longue tradition liée à l’objet en Chine et de la vision chinoise du matériel.

Ainsi une nouvelle génération de designers se réapproprie l’artisanat traditionnel (porcelaine, papier, bambou…) pour créer des meubles et objets adaptés aux usages de la vie quotidienne au XXIème siècle. Simultanément, le développement technologique et numérique fulgurant des dernières années, ayant bouleversé en profondeur le mode de vie des Chinois, a donné naissance à un design de pointe, utilisant nouvelles technologies et matériaux innovants.

L’exposition « KĀIWÙ. Art et design en Chine » invite donc le public à passer de l’univers du lettré à un monde ultra-futuriste, re-qualifiant le « Made in China » en terreau de talents parmi les plus créatifs et innovants.

L’exposition met en regard les créations de 30 artistes, designers et studios de design graphique et industriel. Œuvres d’art, objets d’artisanat et biens de consommation courante sont placés au même niveau, participant de la conception traditionnelle selon laquelle esthétique et fonction se confondent, et permettant de convoquer une diversité de regards autour de questionnements liés à l’évolution de l’objet, sa fonction et son mode de production, qui nous éclairent à la fois sur le devenir de la Chine au XXIème siècle mais aussi des sociétés contemporaines.

Conçue par les commissaires Cao Dan, He Jing et Tong Huiming et l’agence artistique franco-chinoise Doors (Bérénice Angremy et Victoria Jonathan), cette exposition, la première en France à mettre en lumière à la fois le design et l’art contemporain chinois, est présentée dans le cadre exceptionnel du Musée de l’Hospice Comtesse. Jouant sur le contraste entre ce lieu historique et les créations de designers et artistes chinois, la scénographie de l’exposition est confiée au Studio Adrien Gardère. Co-produite par la Ville de Lille et l’agence Doors, « KĀIWÙ » reçoit le soutien de Shanghai International Culture Association et du musée Powerlong (Shanghai). Les éclairages sont fournis par la société Hongri.

Artistes et designers : Cao Fei, Chen Min, Huang Rui, Hu Fang, Li Naihan, Lin Jing, Lu Bin, Ma Shu, Jennifer Wen Ma, Ma Yansong, Mei Shuzhi, Peng Wei, Qiu Anxiong, Shao Fan (Yu Han), Jeff Dayu Shi, Wang Leyun, Wang Qin, Wu Haoyu, Wu Jian’an, Xin Yaoyao, Xu Bing, Yang Linqing, Zhang Zhoujie. Studios et marques de design : Studio MVW, PINWU Design Studio, WY Art Design Studio, CIGA Design, Founder Type, Mi x HANNTO, Mi x HOTO, NIU, PIY, Smartmi, TUPLUS.

Musée de l’Hospice Comtesse de Lille

32, rue de la Monnaie

Tarifs :

– exposition seul : 5€ / 4€

– exposition + collections permanentes : 7€ / 6€

Source et image : DR – © Ville de Lille