Du 15 octobre 2021 au 14 février 2022, le Palais des Beaux-Arts de Lille propose une exposition sur Goya

Du 15 octobre 2021 au 14 février 2022, le Palais des Beaux-Arts de Lille vous invite à plonger dans l’univers du célèbre peintre espagnol Goya.

Experience Goya

Experience Goya est une grande exposition d’un genre nouveau qui vous plonge dans l’univers de Goya, génie du beau et de l’étrange.

Avec plus de 80 œuvres originales dont la moitié signées du maîtres espagnol et un grand nombre d’œuvres numérisées, cette exposition propose au visiteur une expérience immersive, esthétique et sensorielle (vidéos, ambiances sonores…) au cœur de l’acte de création et des sources d’inspiration de l’artiste.

Partant de la vie et de l’œuvre du peintre, Experience Goya raconte l’histoire extraordinaire de deux chefs-d’oeuvre énigmatiques du Palais des Beaux-Arts de Lille, Les Vieilles et les Jeunes de Francisco de Goya (1746-1828). Ces deux tableaux entrés dans les collections du Palais des Beaux-Arts, il y a près de 150 ans n’ont en effet pas encore révélé tous leurs secrets. Goya les réalise au début du 19ème siècle, durant des temps troublés (la Guerre entre la France et l’Espagne), où son regard acéré trouve sa pleine mesure.

Les Vieilles et les Jeunes de Francisco de Goya

Présentant des prêts exceptionnels signés de l’artiste (peintures, dessins et gravures), choisis pour leur rapport avec Les Vieilles et les Jeunes, l’exposition propose également de découvrir la fascinante postérité de Goya ainsi que dans le cinéma (Federico Fellini, Sergio Leone, Guillermo del Toro…).

Au cœur d’un tel théâtre d’images, Les Vieilles et les Jeunes, qui inspirent autant de questions que de théories, laisseront ainsi le loisir au visiteur-acteur d’en développer sa propre interprétation.

Experience Goya est un voyage au cœur de l’œuvre et de l’âme de Goya et, pour la première fois, une exposition écoresponsable pour laquelle le musée s’est imposé des règles strictes en matière de développement durable.

Offre Numérique

Experience Goya, c’est aussi une web app disponible en français et anglais qui guide le visiteur à travers une vingtaine de commentaires d’œuvres (accessible en ligne sur visioguide.pba.lille.fr et sur soundcloud.com/pbalille – gratuit).

Côté réseaux sociaux, un challenge photo invite les participants à partager sur Instagram et Facebook des selfies à la mode des Jeunes et des Vieilles de Goya réalisés au musée ou en ligne.

Infos pratiques

Palais des Beaux-Arts

Place de la République

Horaires :

– lundi de 14h à 18h

– mercredi au dimanche de 10h à 18h

– fermé le mardi, le 01 novembre, le 25 décembre 2021 et le 01 janvier 2022

Tarifs :

– exposition seul : 10€ / 8€ / 7€*

– couplé exposition et collections : 11€ / 9€ / 8€

– réduit pour les moins de 30 ans

– gratuit pour les moins de 12 ans

* happy hour : pour tous, du lundi au vendredi à partir de 16h30

Site internet du Palais des Beaux Arts

Source et image : DR – © Palais des Beaux-Arts de Lille