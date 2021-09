Du 13 septembre au 26 octobre 2021, la campagne de vaccination sans rendez-vous se poursuit dans les quartiers

Comme elle le fait depuis le début de la crise sanitaire, la Ville de Lille poursuit les actions menées dans le cadre de la campagne d’intensification de la vaccination décidée par le Gouvernement. Depuis le mardi 20 juillet 2021, la Ville de Lille, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Lille et le centre de santé Decarnin, a mis à disposition des salles municipales afin de permettre l’ouverture de centres de vaccination de proximité dans plusieurs quartiers de la Ville (renforçant encore l’offre vaccinale déjà proposée par la Ville et ses partenaires, qui se poursuit au Zénith de Lille jusqu’au 18 septembre).

Grâce à la sensibilisation des habitants, menée avec les Mairies de quartiers et les médiateurs de la Ville, ce dispositif ponctuel a permis, à ce jour, de réaliser 4390 injections, dont, par exemple, plus de 1300 dans le quartier de Wazemmes, ou encore près de 1000 injections dans le quartier de Moulins.

Poursuite de la campagne de vaccination sans rendez-vous

En septembre et en octobre, les centres de vaccination continueront de fonctionner dans les quartiers lillois déjà couverts, et à Lomme.

Organisée selon les mêmes principes que les précédentes campagnes, l’accès à chaque centre sera soumis à la présentation d’une pièce d’identité et de la carte vitale. Le respect des gestes barrières (port du masque, désinfection des mains…) y sera en vigueur.

Comme dans tout centre de vaccination, le patient sera, en amont de l’injection, invité à renseigner une fiche et pourra en fonction de contre-indications éventuelles être examiné par un médecin. Après l’injection, le patient respectera une période d’observation en salle de repos.

Calendrier d’ouverture de ces salles municipales de vaccination sans rendez-vous :

Lundis 13, 20 et 27 septembre / lundis 04, 11 et 18 octobre 2021 à Lille-Sud

Salle Polyvalente – 83, rue du Faubourg des Postes

Jeudis 16 septembre et 07 octobre 2021 à Faubourg-de-Béthune

Maison du Projet – 84-86, boulevard de Metz

Mercredis 15, 22 et 29 septembre 2021 / mercredis 06 et 20 octobre 2021 à Moulins

Salle Courmont – 2, rue Courmont

Vendredi 17 et jeudi 30 septembre / mardi 05, jeudi 21 et mardi 26 octobre 2021 à Wazemmes – Changement de lieu

Salle Philippe Noiret, 100, rue de l’Abbé Aerts

Mardis 14, 21 et 28 septembre / mardis 12 et 19 octobre 2021 à Fives

Centre de santé Decarnin – 5, rue Decarnin

Jeudis 23 septembre et 14 octobre 2021 à Lomme – Changement de lieu

Salle Jean Jaurès – Hôtel de Ville – 72, avenue de la République

L’ouverture de trois nouveaux centres de vaccination sans rendez-vous

Au vu de l’accueil très favorable des habitants, qui ont été nombreux à se faire vacciner durant l’été, dans ces centres éphémères, la Ville de Lille et d’Hellemmes ouvrent des nouveaux centres de vaccination sans rendez-vous :

Vendredi 08 et mercredi 13 octobre 2021 à Lille-Centre

Mairie de Quartier de Lille-Centre – 10, rue Pierre Dupont

Vendredi 24 septembre et 15 octobre 2021 à Hellemmes

Salle des Acacias, Place Hentgès

Mercredis 01 et 22 octobre 2021 à Hellemmes

Tiers-Lieu de l’Épine, Boulevard de l’Épine

