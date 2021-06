Du 04 au 06 juin 2021, c’est les Rendez-vous aux Jardins à Lille

Du vendredi 04 au dimanche 06 juin 2021, les Rendez-vous aux Jardins s’installent à Lille, éveillent les sens et mettent en valeur l’art du jardin et la nature. Partez à la conquête des lieux emblématiques de Lille grâce aux rencontres, ateliers et visites. Le thème de cette année : la transmission des savoirs. Tout un programme pour protéger, conserver, et comprendre nos jardins.

Au programme

Les ruches s’ouvrent à vous pour éduquer petits et grands sur la vie et la préservation des abeilles dans les Jardins de la Banque de France,

Des ateliers et conférences pour tous les âges au Jardin des Plantes,

Des visites méditatives au cœur du Jardin de la médiathèque Jean Lévy,

De nombreuses visites guidées de Jardins lillois.

…

Programmation complète sur le site de la ville de Lille

