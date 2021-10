Dimanche 03 octobre 2021, les Musées lillois sont ouverts gratuitement pour tous

Dimanche 03 octobre 2021, les musées lillois seront ouverts gratuitement pour tous comme chaque premier dimanche du mois. Une occasion de découvrir ou redécouvrir les collections des musées lillois.



Pour accéder dans les Musées Lillois, vous devez être muni d’un Pass Sanitaire. Cette mesure concerne toutes les personnes de 18 ans et plus.

Les musées gratuits

Palais des Beaux-Arts



Horaires d’ouverture : 10h à 18h

Venez admirer les chefs-d’œuvre de la collection permanente du musée (sculptures, peintures, dessins… Œuvres de Rembrandt, Goya, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Rodin,…). Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les 14 plans-reliefs !



Une occasion de découvrir l’Open Museum François Boucq – Trompe l’oeil au Musée ?

François Boucq est l’un des plus grands dessinateurs français actuels. Depuis 40 ans, son activité prolifique l’a aussi bien conduit sur le chemin de la bande dessinée populaire (les séries Bouncer, Le Janitor) qu’humoristique (Rock Mastard, Les aventures de Jérôme Moucherot) ou encore l’illustration de presse (Le Point, le Matin de Paris, Le Monde). Sa collaboration avec le romancier Jérôme Charyn a donné plusieurs albums salués par la critique (Bouche du diable, Little Tulip et très récemment New York Cannibals). Il a reçu le grand prix de la ville d’Angoulême pour l’ensemble de son oeuvre en 1998, et a récemment couvert le procès des attentats de 2015 pour le journal Charlie Hebdo.

Le dessinateur propose une visite du musée par le prisme de son univers d’images et de références, en jouant, pardessus tout, de la correspondance entre les arts et les époques. Son fil rouge ? Sortir du cadre !

Palais des Beaux-Arts

Place de la République

Site internet du Palais des Beaux Arts de Lille

Musée de l’Hospice Comtesse



Horaire d’ouverture : 10h à 18h

Fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, et situé dans le quartier historique de a ville, l’Hospice Comtesse reste l’un des prestigieux témoignages lillois de l’action des Comtes de Flandre. Le musée de l’Hospice Comtesse vous offre à voir une succession de bâtiments témoins de l’architecture lilloise du XVème au XVIIIème siècle. Outre la chapelle baroque et la salle des malades, il présente des collections d’objets de la vie quotidienne, faïences, orfèvrerie, tapisseries, bois sculptés, peintures du passé lillois des XVIIème et XVIIIème siècles et témoigne de l’histoire de la ville

Musée de l’Hospice Comtesse de Lille

32, rue de la Monnaie, Lille

Musée d’Histoire Naturelle



Horaire d’ouverture : 10h à 18h

Le Musée d’Histoire Naturelle et de Géologie existe depuis plus de 150 ans. Il est aujourd’hui le seul grand Musée de son type dans la région Nord/Pas-de-Calais. Découvrez des squelettes de cachalot, de baleines et autres mammifères marins flottent au dessus du visiteur tandis qu’au sol des dioramas illustrent la vie des animaux de nos forêts, marais, côtes et campagnes. Dans d’autres salles, ce sont des mammifères et des oiseaux exotiques multicolores, une présentation complète de tous les oiseaux d’Europe, un insectarium, des batraciens, serpents, poissons… vous attendent. Le musée est composé de quatre grandes collections : Musée de Zoologie (110 000 échantillons), Musée Géologique et Houiller (200 000 échantillons), Musée Industriel, Commercial et des Colonies (100 000 échantillons), Musée d’Ethnographie Extra-Européenne (15 000 échantillons).

Musée d’Histoire Naturelle

23, rue Gosselet

