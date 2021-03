[Confinement] Zoom Sur Lille vous propose quelques idées sorties en plein air

Zoom Sur Lille vous propose quelques idées sorties nature pour ce confinement.

Avant de sortir :

– le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus,

– déplacements dans un rayon maximal de 10 km autour du domicile et sans limite de durée,

– couvre-feu à 19h (à partir du 20 mars 2021).

A Lille

Jardin des Géants – Lille

A proximité de la gare Lille Europe, le Jardin des Géants s’étend sur plus de 2 hectares.

On y accède par le Parvis des Nuages, planté de 5 espèces de bambous puis par l’Herbe des Géants, où alternent clairières et végétation luxuriante. Les végétaux sont ici les maîtres des lieux, avec pas moins de 45 000 plantes.

Le jardin offre une déambulation paisible entre bassins, miroirs d’eau et architectures d’osier tressé, avec en toile de fond, les tours futuristes d’Euralille… Havre de paix au cœur de la ville, l’atmosphère qui y règne résulte d’une alchimie dont les composantes sont liées aux cinq sens.

Le Jardin des Géants a été conçu comme un lieu de vie, de culture et de diversité grâce à ses espaces ouverts et une grande esplanade.

Jardin des Géants

Rue du Ballon – Lille

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : 9h à 19h

Jardin Vauban – Lille

Créé en 1863, le Jardin Vauban a été réalisé par l’architecte paysagiste et jardinier en chef de la ville de Paris Jean-Pierre Barillet-Deschamps.

Classé monument historique, il s’agit d’un jardin paysager de style anglais parcouru par des allées sinueuses à travers les massifs. Une grotte artificielle, des bassins, des monuments rendant hommage à des personnalités lilloises (dont Charles de Gaulle) ainsi qu’un théâtre de marionnettes agrémentent la promenade.

Jardin Vauban – Lille

Boulevard Vauban

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : accès libre

Parc de la Citadelle – Lille

Le Parc de la Citadelle avec ses 110 hectares constitue le plus vaste espace vert de Lille.

Il se compose de plusieurs espaces :

– le Bois de Boulogne avec ses boucles et parcours bien-être. Des équipements pour renforcement musculaire et étirements sont à disposition du grand public.

– la Citadelle de Vauban, fortification édifiée par Vauban entre 1667 et 1670, encore occupée par l’armée.

– le Zoo de Lille accueille une centaine d’espèces animales différentes (actuellement fermé).

– le parc d’attractions Cita-Parc (actuellement fermé).

– le parc d’accrobranche Accro-Lille (actuellement fermé).

Parc de la Citadelle – Lille

Pont de la Citadelle / Pont du Ramponneau / Passerelle Napoléon / Pont du Petit Paradis…

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : accès libre



Jardin des Plantes – Lille

Le Jardin des Plantes est un jardin botanique et un parc d’agrément de plus de 10 hectares.

Situé dans le quartier Moulins, il propose une grande diversité de milieux et de végétaux : parcours des arbres remarquables, serre équatoriale, carrés botaniques, belles perspectives et grandes pelouses en font un exceptionnel lieu de promenade pour les curieux.

Jardin des Plantes – Lille

306, rue du jardin des plantes

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : 8h à 18h30 (en mars) & 8h à 19h (en avril)

Dans la Métropole Lilloise

Les Jardins et Parcs ci-dessous sont situés à moins de 10km de Lille. Calcul du périmètre à partir de la Grand’Place de Lille via le site GéoPortail (IGN) >>> cliquez ici !!!

Jardins Mallet-Stevens – Croix

Les Jardins Mallet-Stevens, du nom de l’architecte de la Villa Cavrois, située à proximité. Quatre jardins à thèmes : l’agriculture, les abeilles, les plantes aromatiques & le potager, l’aquatique attendent les visiteurs. Une aire de jeux pour les enfants à partir de 3 ans, deux plaines de jeux, un mini verger et une prairie fleurie sont proposés aux flâneurs.

Des cheminements guident vers les sous-bois tandis que l’allée principale mène vers un amphithéâtre de verdure qui peut accueillir divers spectacles.

De quoi organiser des promenades bucoliques, prendre son temps en famille, assister à des spectacles ou tout simplement être observateur de la nature !

Les Jardins Mallet-Stevens

Avenue Winston Churchill – Croix

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : 9h à 19h

Parc Barbieux – Roubaix

Le Parc Barbieux (ou de Barbieux) est reconnu comme l’un des plus beaux parcs urbains de France. Né de l’abandon dans la seconde moitié du XIXème siècle d’un projet de canal souterrain, leParc Barbieux est un véritable jardin à l’anglaise d’une superficie de 34 hectares. Cet écrin de verdure remarquable propose une diversité naturelle hors du commun. Outre ses 60 essences d’arbres et ses plans d’eau qui sont autant d’invitations à la faune, le parc offre un magnifique parcours de promenade. Affectueusement renommé « Le Beau Jardin » par les roubaisiens, ce site classé a reçu le label Jardin Remarquable.

Parc Barbieux

Le long du Grand Boulevard – Roubaix

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : accès libre

Parc des Ansereuilles – Wavrin

Le site des Ansereuilles vous offre ses 110 hectares de paysages changeants, modelés par des siècles de travail agricole. De la majestueuse grande allée aux sentiers plus discrets qui serpentent à travers bois et marais, les possibilités de parcours sont nombreuses. Ils vous emmèneront à la rencontre de l’aigrette, du saule têtard et même des vaches en pâturage au bord de la Tortue, petit cours d’eau qui arrose cette partie du Parc.

Parc des Ansereuilles

A proximité de la rue Salengro – Wavrin

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : accès libre

Parc du Héron – Villeneuve d’Ascq

Le Parc du Héron constitue une transition unique entre le milieu urbain et le site agricole préservé, il compte 110 hectares d’eau et d’espaces verts. Il abrite la colline des Marchenelles, la Fôret des Anges, ainsi qu’une réserve naturelle offrant une diversité ornitholigique riche de 200 espèces d’oiseaux.

L’est du parc a été classé Réserve naturelle régionale, le 17 novembre 1995. L’objectif de ce classement est double : préserver un site remarquable situé en plein cœur de la métropole lilloise et offrir aux promeneurs des outils pédagogiques pour la découverte de cet espace naturel. Des aménagements ont ainsi été réalisés pour permettre de mieux appréhender les différents milieux de vie et leurs habitants : plantes, oiseaux, insectes.

Face à la Réserve naturelle régionale se trouve la Forêt des Anges. L’Espace Naturel Lille Métropole et l’association « Vaincre les Maladies Lysosomales » ont planté des arbres en souvenir d’enfants disparus. Cette association de parents d’enfants et d’adultes atteints de maladies génétiques rares aide les familles ainsi que la recherche scientifique et médicale.

Le Parc du Héron

A proximité de la rue du 8 mai 1945 – Villeneuve d’Ascq

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : accès libre

Parc du Château de Robersart – Wambrechies

Cheminements, espace détente, aire de jeux, fontaine, étangs, arboretum évolutif, des milieux naturels des quatre coins du monde reconstitués, jardin rond… pour une balade ou un pique-nique, en plein centre-ville de Wambrechies ! Racheté par la ville en 1962 et repensé en 2015, le parc du château, d’une taille de 9 hectares, vaut le déplacement.

Le Parc du Château

Avenue de Robersart, Rue Obert, Chemin du Petit Paradis

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : 8h à 18h30 (en mars) & 8h à 19h (en avril)

Sources : Ville de Lille / Office de Tourisme de Lille / Hello Lille / Roubaix Tourisme / Espaces Naturels de la MEL / Weppes Tourisme / Ville de Wambrechies – Photos : © Zoom Sur Lille