A partir du lundi 25 janvier 2021, ilévia adapte les horaires de bus

A compter du 25 janvier 2021, l’offre de bus du réseau ilévia ainsi que les horaires de plusieurs lignes évoluent. Ces changements, habituels sur le réseau bus, viennent compléter le renfort d’offre opéré sur la Ligne 2 du métro et ont pour objectif d’améliorer l’attractivité des transports en commun.

Évolution des horaires de bus

A partir du 25 Janvier 2021, ilévia ajuste les horaires de certaines lignes de bus, parmi lesquelles :

Les nouveaux horaires sont consultables en agence, le site ilevia.fr et l’application ilévia (Google Play & App Store).

Évolution d’itinéraire pour la liane 3

L’évolution d’itinéraire de la Liane 3 se traduit par un nouveau terminus, « Toufflers Douane », en lieu et place de « Leers La Plaine ». Ce changement a pour principal objectif d’améliorer le maillage territorial de l’offre de bus en permettant de desservir la rue des Déportés à Toufflers. Pour continuer de couvrir le Parc d’Activités Versant Nord Est, la ligne 33 offrira une solution de desserte rapprochée pour les salariés de la zone avec 5 départs le matin et 3 départs le soir.

Simplification des horaires de la Liane 6 et de la Liane 7

Du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 14h à 19h, afin d’améliorer la lisibilité des horaires pour les voyageurs, la Liane 6 (Fort De Mons < > Contrescarpe) bénéficiera en lieu et place des horaires fixes, d’un passage toutes les 10 minutes quelle que soit la période (vacances scolaires et hors vacances scolaires).

La Liane 7 (Lille Porte des Postes < > Faches Centre Commercial) bénéficiera quant à elle d’un passage toutes les 8 à 10 minutes du lundi au vendredi de 7h à 19h, quelle que soit la période (vacances scolaires et hors vacances scolaires).

