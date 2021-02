A partir du 04 février 2021, Potager City installe un point de collecte tous les jeudis dans la station Gare Lille Flandres

Ilévia enrichit l’expérience mobilité des voyageurs et installe un point de collecte « Potager City » en station Gare Lille Flandres.

Petit mélange de fruits, petit mélange de légumes, super mélange de fruits et légumes… autant de formules que l’on pourra retrouver au sein de la station Gare Lille Flandres à partir du 04 février 2021. En effet, chaque jeudi entre 16h30 et 18h (19h30 lorsque prendra fin le couvre-feu) les voyageurs pourront faire leurs achats en direct des producteurs régionaux en priorité sur PotagerCity.fr et les récupérer au sein de la station. Cette initiative vise à enrichir l’expérience mobilité des voyageurs sur le réseau Ilévia, tout en encourageant la consommation de produits régionaux sur le territoire de la MEL.

Fondé en 2007 par deux frères (Yoann et Damien) et aujourd’hui dirigé par Jérémy, ami et associé de l’entreprise depuis 11 ans, Potager City permet de commander en ligne des fruits et légumes issus de producteurs régionaux à retirer ensuite en points relais. A travers ce projet, l’objectif est de favoriser un mode de consommation responsable qui valorise les producteurs, limite le gaspillage et promeut des fruits et légumes de qualité et de saison.

Pour ilévia, ce partenariat est l’occasion d’enrichir l’expérience mobilité des voyageurs. Depuis plusieurs années, Ilévia a entrepris plusieurs initiatives en ce sens, du développement des commerces de proximité en station à la parenthèse culturelle proposée aux voyageurs dans le cadre d’une exposition en lien avec le Palais des Beaux-Arts. Cette fois, l’exploitant du réseau souhaite mettre en avant les savoir-faire régionaux du territoire et permettre à chacun de s’engager en faveur d’une consommation plus durable.

Les métropolitains qui souhaitent récupérer leur panier de fruits et légumes régionaux en station le 04 février prochain peuvent d’ores et déjà passer commande sur PotagerCity.fr ou sur l’application mobile « Potager City » (Google Play & App Store).

Source : ilévia – image : DR / © Potager City