A l’occasion des Fêtes de Fin d’Année, ilévia renforce son offre de transport

A l’approche des fêtes de fin d’année, ilévia entend accompagner les Métropolitains dans la préparation de ces instants privilégiés. Pour cela, dès le samedi 04 décembre 2021, l’offre de transport sera renforcée chaque week-end jusqu’au 19 décembre 2021. Par ailleurs, l’esprit de Noël sera bien présent sur le réseau cette année, avec des animations pensées pour petits et grands.



Une augmentation de la fréquence Métro le samedi

Les samedis 04, 11 et 18 décembre 2021, la ligne 1 du métro sera renforcée l’après-midi de 14h à 20h. La fréquence sera d’1minute 30 toute l’après-midi, contre 2 minutes en moyenne habituellement.

Renforcement du Métro et du Tramway le dimanche

Au renfort de l’offre métro le samedi s’ajoutera le renforcement des offres métro et tramway le dimanche :

– Métro : les dimanches 05, 12 et 19 décembre 2021, les deux lignes de métro seront renforcées, avec une rame toutes les 2 à 3 minutes de 13h30 à 19h.

– Tramway : les dimanches 05, 12 et 19 décembre 2021, les lignes de tramway seront renforcées de 10h à 19h, avec un départ toutes les 10 minutes entre Gare Lille Flandres et Croisé Laroche de 10h à 13h30, et toutes les 8 minutes de 13h30 à 19h.

Une offre bus elle aussi renforcée

Outre le renforcement du métro et du tramway, l’offre bus permettra également aux Métropolitains de profiter des évènements prévus à l’occasion des fêtes de fin d’année dans l’ensemble de la MEL, notamment pour faire leurs achats de Noël et pour participer aux différents événements festifs et culturels de la Métropole. Aussi, à l’occasion de l’ouverture des centres commerciaux les dimanches 05, 12 et 19 décembre 2021, l’offre de transport sera renforcée sur certaines lignes de bus (CIT5 et Liane 1 notamment).

Les Parkings Relais

Pour profiter au mieux de cette offre renforcée et afin de faciliter pour chacun les préparatifs des fêtes de fin d’année, ilévia rappelle la possibilité pour les Métropolitains munis d’un titre de transport (ticket unitaire, pass Journée ou abonnement régulier) d’accéder aux 11 Parkings-Relais (P+R) de la MEL. Situés à des points stratégiques, à proximité immédiate d’une station de métro, d’un pôle d’échanges bus ou d’une gare TER et en accès direct depuis les axes autoroutiers, les P+R facilitent l’accès au centre-ville de Lille, aux zones commerciales et à toutes les destinations de la Métropole.

L’esprit de Noël au rendez-vous !

En plus de son offre de transport, ilévia entend également renforcer l’esprit de Noël sur le réseau : un tramway est ainsi décoré pour l’occasion, tandis qu’une chasse aux trésors sera organisée sur le réseau du 01 au 23 décembre 2021. Les modalités de participation seront détaillées prochainement sur les réseaux sociaux d’ilévia et sur ilevia.fr.

