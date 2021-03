20ème édition des Fenêtres qui parlent du 20 mars au 25 avril 2021

Du 20 mars au 25 avril 2021, l’association Réso Asso Métro organise la 20ème édition des Fenêtres qui parlent. Des centaines d’artistes et d’habitants investissent 28 quartiers au cœur de 17 communes de la métropole lilloise : Faches-Thumesnil, Halluin, Hellemmes, La Madeleine (Berkem), Lambersart (Canon d’Or), Lille (Bois-Blancs, Centre, Faubourg de Béthune, Fives, Moulins, Saint-Maurice Pellevoisin, Sud, Vauban-Esquermes, Vieux-Lille et Wazemmes), Lomme, Capinghem (Humanicité), Loos (Olivaux), Marcq-en-Baroeul (Pont), Marquette-Lez-Lille (L’Abbaye), Ronchin (Petit Ronchin), Roubaix (Epeule), Saint-André-lez-Lille, Tourcoing (Flocon), Villeneuve d’Ascq (Annappes, Pont-de-Bois-Hôtel de Ville, Résidence, Triolo), Wambrechies.

Durant 5 semaines et 6 week-ends, les artistes s’emparent de plus de 2000 fenêtres, frontières de l’espace privé et de l’espace public. Les rues deviennent des espaces à vivre collectivement… Avec la complicité des habitants, les artistes se prêtent au jeu de la confrontation de leurs œuvres au regard des passants. Ils bouleversent le quotidien.

Pendant cette période, les associations, les artistes et les habitants vous convient à partager des moments insolites à l’occasion de nombreux temps forts. Manifestations sonores, spectacles vivants et créations in situ rythmeront cet événement 2021.

Programme complet sur le site des Fenêtres qui parlent

Source et images : DR / © Les Fenêtres qui parlent – Réso Asso Métro