Cette année, la ville de Lille a collecté 6 974 sapins !

Les Lillois ont été nombreux à répondre à l’appel de la Ville de Lille à participer à l’opération « Offrez une seconde vie à votre sapin » : à ce jour, ce sont ainsi 6 974 sapins qui ont été collectés pour la période du 04 janvier au 24 janvier 2021.

Les sapins collectés sont ensuite broyés et recyclés en copeaux qui serviront à protéger et enrichir les massifs des jardins publics, en favorisant le maintien d’une bonne humidité au sol et la limitation des effets des gelées tardives.

Le bilan de l’opération 2021 en quelques chiffres :

– 6 974 sapins collectés et recyclés, soit une augmentation de 12,6% en un an (6 195 sapins collectés en 2020);

– 60 m3 de copeaux obtenus;

– Près de 16% de la consommation annuelle de broyat par la Ville de Lille;

– 17 points de collecte disponibles dans tous les quartiers de la ville (13 sites en 2020).

Source : Ville de Lille – Photo : © Zoom Sur Lille