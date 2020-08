Gagnez votre Pass Illimité pour le parc d’attractions Cita-Parc

Zoom Sur Lille et Cita Parc vous offrent vos Pass Illimité* pour profiter d’un florilège d’attractions sur le thème de la nature et des animaux.

Le parc d’attractions Cita-Parc dans le Parc de la Citadelle de Lille est le lieu idéal pour flâner, s’amuser et se détendre, avec ses 8 000 m² dédiés aux petits et grands. Un florilège d’attractions sur le thème de la nature et des animaux attend les enfants, pour les convier à d’incroyables aventures.

*Le pass Illimité Cita-Parc permet à une personne (enfant ou adulte) d’avoir un accès illimité aux attractions durant une journée d’ouverture du parc.

Plan du Parc

Les Attractions

1) L’incontournable petit train de la forêt (accessible à partir de 80cm)

L’aventure est au rendez-vous pour les jeunes passagers, prêts à plonger dans un décor où la forêt est reine.

2) L’accrobranche (accessible entre 1m et 1m60 pour les moins de 15 ans)

Venez défiez le vertige en toute sécurité. Poutres, Ponts de singes… vous permettront de multiplier les expériences pour une partie de rigolade en famille.

3) La grande glissade (accessible à partir de 80cm – accompagnant obligatoire entre 80 et 105 cm)

La montagne de Cita-Parc vous attend pour un délirant moment de glisse !

4) Les tulipes enchantées (accessible à partir de 95cm – accompagnant obligatoire entre 95 et 115cm)

Cita-Parc vous invite à sauter dans une tulipe colorée pour tourbillonner sans fin… fous rires assurés ![Accessible à partir de 95cm – accompagnant obligatoire entre 95 et 115cm]

5) Les Cocci’belles (accessible à partir de 80cm – accompagnant obligatoire entre 80 et 105cm)

Aussi légères que l’air, les coccinelles de Cita-Parc défient les vents lillois pour vous faire voyager au dessus de la Citadelle !

6) L’arbre magique de Cita-Parc (accessible à partir de 120m)

Découvrez cette folle sensation de voler tel un petit oiseau de branche en branche… L’arbre magique vous prête ses quelques feuilles pour une promenade fantastique, entre ciel et terre !

7) Le Mille-Pattes (accessible à tous)

Il connaît le parc comme sa poche. Le mille-pattes invite à un voyage pas comme les autres dans le Cita-Parc.

8) Le coin des p’tits moussaillons (accessible à tous)

Prenez le contrôle de votre bateau télécommandé et voguez au gré des courants…

9) Les chutes de la Citadelle (accessible à partir de 90 cm – accompagnant obligatoire entre 90 et 120 cm)

Oserez-vous affronter le torrent de Cita-Parc à bord d’un tronc d’arbre et dévaler, à toute vitesse, les chutes de la citadelle ?

10) Requin express’ (accessible entre 1m et 2m – accompagnant obligatoire entre 100 et 115cm)

Lancez-vous à l’assaut des vagues de Cita-Parc sur le dos de votre ami le requin. Avec ce roller coaster, les sensations fortes sont garanties !

11) Au galop ! (accessible à partir de 80cm – accompagnant obligatoire entre 80 et 115 cm)

Bienvenue dans l’écurie de la ferme de Cita-Parc, grimpez à dos de votre cheval pour une promenade 100% nature…

12) Mission safari (accessible à tous – accompagnant obligatoire pour les moins de 105cm)

A bord de votre Pick-up, en pleine brousse, c’est une immersion totale dans l’univers des animaux sauvages qui vous attend…

13) Rallye tortues (accessible à partir de 90cm – accompagnant obligatoire entre 90 et 115cm)

Des tortues, pas comme les autres, prêtes à tout pour vous faire tourner la tête. Qui gagnera cette course effrénée ?

14) La famille canards (accessible à tous – accompagnant obligatoire pour les moins de 80cm)

Les plus jeunes adoreront suivre maman, papa et les enfants canards pour une étonnante virée tout en plumes.

15) Le jardin des petites pousses (accessible aux petits)

C’est l’endroit rêvé de nos tout-petits ! Trois attractions pour balader en compagnie de drôles d’animaux, à bord de jeeps venues de la cambrousse ou encore à dos d’oiseaux extraordinaires.

16) Le repère des aventuriers (accès gratuit)

S’amuser, tourner, glisser, grimper, en route pour l’aventure dans le village de Cita-Parc.

17) Le Kiosque des gourmands (boissons et sucrés)

18) Glaces italiennes

19) Gourmandises sucrées (churros, crêpes, gaufres…)

20) Glaces en boules

21) Boissons fraîches ou chaudes, glaces, granités…

22) Caisse centrale

23) Toilettes

Quelques photos

L’Arbre magique Le Mille-Pattes Le Petit Train Au galop ! Les Cocci’belles

Infos Pratiques

Cita-Parc

Avenue Mathias Delobel

Tarifs :

1 ticket = 2,50 €

Pack Découverte – 10 tickets = 20 € (soit 2 € le ticket)

Pack Aventurier – 20 tickets = 35 € (soit 1,75 € le ticket)

Pack Lila – 30 tickets = 45 € (soit 1,50 € le ticket)

Pass Illimité à la journée = 15€ (il est valable pour une personne durant toute une journée d’ouverture du parc. Le Pass comporte un ticket pour la journée ainsi qu’un bracelet avec port obligatoire de ce dernier).

Carte de Fidélité offerte dès l’achat d’un pack (uniquement valable à la caisse centrale du parc). La carte de fidélité remplie = 10 tickets offerts.

1 ticket = 1 tour de manège. Les billets donnent accès à toutes les attractions, quelle que soit la date de visite (selon le calendrier d’ouverture du parc). Le parc dispose également d’offres CE et pour les groupes d’enfants.

Horaires d’ouverture >>> voir sur le site de Cita Parc

Facebook de Cita-Parc

Site internet de Cita-Parc

Règlement (utilisable à partir du samedi 22 août 2020)

Sources et images : DR – © Thierry Fééry – © Cita-Parc