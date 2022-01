Gagnez vos places pour le spectacle « Gospel pour 100 Voix » au Zénith de Lille

Zoom Sur Lille et Nuits d’Artistes vous offrent vos places pour le spectacle « Gospel pour 100 Voix » au Zénith de Lille le vendredi 21 janvier 2022 à 20h !

Gospel pour 100 voix

Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une nomination aux Reality TV Award à Londres et une nomination aux Premier Gospel Award en Angleterre et d’être sélectionnés pour participer aux premiers Britain Got Talent- The Champions à Londres ou au Schlagerboom en Allemagne…

Non contents d’avoir conquis le public européen, « The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix » a fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise « Britain Got Talent » en obtenant pour la première fois un triple Golden Buzzer et le coup de coeur du jury lors de la finale 2016.

Les vidéos de leurs prestations ont fait le tour du monde et a ont été vues plus de 50 millions de fois.

Leurs prestations TV ont été suivies par plus de 120 millions de téléspectateurs et leur spectacle live par 1 million de spectateurs.

Auréolés d’un énorme succès populaire, les cent chanteurs, danseurs et musiciens du spectacle « The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix » sillonneront la France, le Royaume Uni, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, les Pays Bas, la Tunisie, les West Indies…., pour une nouvelle série de concerts monumentaux avec un spectacle totalement nouveau !

Les tarifs se situent entre 19€ et 89€.

