Vendredi 11 juin 2021 à 19h30, le Théâtre du Casino Barrière Lille accueille la 11ème édition du Golden Jazz Trophy – Tremplin 2021.



Le Golden Jazz Trophy

Depuis 2010, le Golden Jazz Trophy aide les jeunes artistes de jazz encore méconnus à construire une carrière musicale active. Le tremplin, ouvert à tous et à tous les styles de jazz vise à démocratiser une musique que l’on dit souvent élitiste, confidentielle. Pourtant, le jazz mélange des courants musicaux divers et se fait souvent le carrefour de bien des influences et le reflet de nombreux métissages. C’est cette image riche, plurielle, populaire dans le bon sens du terme que le Golden Jazz Trophy entend promouvoir.

Les Finalistes

The Big Hustle

The Big Hustle est un groupe parisien influencé par le funk et le jazz électrique de ces 10 dernières années. Avec sa section cuivres puissante et précise, une rythmique funky et rock’n’roll à la fois et la présence de percussions dans le groupe, la musique de The Big Hustle possède une palette de couleurs extrêmement large, vaste et variée, passant

d’ambiances calmes à des passages de furies sonores et également des moments dance floor.

Atacama

Atacama est un groupe composé de 4 jeunes musiciens issus de formations musicales parisiennes (CCR de Paris et IMAP). Leur musique découle du jazz contemporain et intègre des couleurs d’horizons variés. Les rythmes effrénés, les harmonies inattendues et les mélodies chantantes caractérisent leur style résolument moderne.

Chai Masters

Formé par 5 jeunes musiciens internationaux, Chai Masters met en commun les compétences musicales de chacun. Ce quintet recèle sa propre musique originale, un jazz aventureux et coloré avec une forte influence flamenco. Alliant la spontanéité à la précision, ils concoctent un subtil mélange d’harmonies douces et épicées, servies avec des rythmes énergisants et des mélodies exaltantes.

Black Pantone

Plaisir du jeu, richesse et complexité des rythmes, expressivité : Black Pantone nous offre un jazz où se côtoient en toute liberté classique et trip-hop, rock et influences orientales. Le groupe originaire du Havre nous emmène, au travers de la complicité évidente que partagent ses 3 membres depuis le printemps 2018, dans un jazz aux sonorités variées et imagées.

Le Jury

Président d’honneur : Jean-Claude Casadesus

Président du Jury : Kyle Eastwood

Didier Boudet – Animateur radio et conférencier

Geoffrey Bernard – Président du Tournai Jazz Festival

Antoine Rajon – Producteur de disques (label Komos) et de tournées d’artistes

Yann Subts – Directeur de l’Association Culturelle Tourquennoise

Jean-Jacques Vandenbroucke – Président de l’A.S.B.L. Openmusic Jazz Club de Comines

Bruno Watine – Président de la société ASAP et fondateur du Golden Jazz Trophy

Infos pratiques

Théâtre du Casino Barrière Lille

777, Pont de Flandres

Tarifs : 5€ / 8€ / 10€ / 12€

Réservation sur le site du Festival Jazz en Nord >>> cliquez ici !!!

Site internet du Festival Jazz en Nord

Source : Casino Barrière Lille / Images : DR – © Festival Jazz en Nord