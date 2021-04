Vendredi 09 avril 2021 à 12h30, le Palais des Beaux-Arts de Lille organise une conférence en ligne « L’Art et la Justice »

Vendredi 09 avril 2021 à 12h30, le Palais des Beaux-Arts de Lille organise une nouvelle conférence en ligne : L’Art et la Justice par Boris Bernabé, Professeur d’Histoire du Droit et des Institutions, Doyen, Faculté Jean Monnet – Université Paris Saclay.

La conférence est accessible gratuitement via la plateforme Teams après inscription >>> https://reservations.lille.fr/event/pbalille

L’Art ET LA justice

On connaît toute la dimension politique, ou la dimension sociale voire psychologique que la peinture peut receler. Mais peut-on se figurer que la peinture puisse être aussi le véhicule d’une pensée ou d’une argumentation juridiques ? Les sources qui fondent nombre de travaux des peintres (l’Ancien et le Nouveau Testament, les Métamorphoses d’Ovide, la Légende dorée de Jacques de Voragine…) ne sont-elles pas des épisodes évocateurs du droit, de l’éthique et de la justice ? Et quels temps convoquent-elles ? Boris Bernabé, s’appuyant sur une sélection d’œuvres du musée, se propose de nous en livrer sa passionnante approche.



