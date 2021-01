Vendredi 05 février 2021 à 12h30, le Palais des Beaux-Arts de Lille organise une conférence en ligne « Comment regarder un dessin ? »

Le Palais des Beaux-Arts de Lille organise une nouvelle conférence en ligne. Comment regarder un dessin ?, vendredi 05 février 2021 à 12h30, avec Cordélia Hattori, chargé du Cabinet des dessins au Palais des Beaux-Arts.

La conférence est accessible gratuitement via la plateforme Teams après inscription par email >>> swatine@mairie-lille.fr

comment REGARDER UN DESSIN ?

La compréhension et de la décryptage d’une œuvre d’art commence avec le regard qu’on lui porte. Ce regard doit parcourir toute la feuille. Il doit aussi s’arrêter pour laisser un temps à l’observation plus minutieuse. De même que l’on aborde un jeu de casse-tête, l’observation d’un dessin et de ses détails permet de se questionner et de résoudre parfois ses mystères…

Source et image : DR – © Palais des Beaux-Arts de Lille