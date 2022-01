Vendredi 04 février 2022, avant-première à Kinepolis Lomme du film « La Brigade » en présence d’Audrey Lamy, François Cluzet…

Vendredi 04 février 2022 à 19h30, le Kinepolis Lomme accueillera l’avant première du film « La Brigade ». La projection sera suivie d’une rencontre en salle avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth, Amadou Bah, Fatou Kaba, Alpha Barry et le réalisateur Louis Julien Petit

Louis Julien Petit a choisi de revenir dans les Hauts de France pour y tourner son 5ème long métrage. Deux ans après Les Invisibles, le réalisateur offre à Audrey Lamy le premier rôle de son nouveau film « La Brigade ». Elle incarne ainsi Cathy désireuse d’ouvrir son propre restaurant et qui devient cantinière pour un foyer de jeunes migrants. Un film qui nous parle d’apprentissage, de réussite et d’estime de soi avec humour, humanisme et réalisme .

Audrey Lamy a reçu le prix d’interprétation féminine au Festival de l’Alpe d’Huez 2022 !

Bande Annonce

Source : Kinepolis France – Image : © Légende Films / ©TF1 Films Production / © Blagbuster Productions / © Gaumont