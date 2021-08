Vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05 septembre 2021, les commerçants lillois font leur Braderie !

Vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05 septembre 2021, une braderie des commerçants locaux aura lieu avec le soutien de la Ville de Lille, dans les rues piétonnes du périmètre du Centre-Ville, du Vieux-Lille et de la rue Gambetta, et dans tout le reste de la ville pour les rues qui permettent l’application d’un protocole sanitaire strict selon les quelques prescriptions ci-après déclinées :

Déballage uniquement au droit des façades des commerces, et laissant l’accès à ces derniers dans le respect des règles de sécurité,

Respect impératif d’une bande centrale de circulation d’au moins 4,5 mètres permettant le passage des véhicules de sécurité et d’intervention,

Limitation des profondeurs de vente au déballage à 1 mètre maximum,

Facilitation des modalités de paiement à l’extérieur des commerces (cartes de paiement sans contact notamment),

Application stricte des règles sanitaires en vigueur à ces dates (notamment respect des décrets gouvernementaux et des arrêtés préfectoraux),

Obligation du port du masque,

Mise à disposition de gel hydro-alcoolique.

Toute demande de vente au déballage devra être formulée avant le 31 août 2021 par l’envoi d’un formulaire simplifié de demande, signé par les commerçants, à : resabraderie@mairie-lille.fr

Les bars et restaurants conservent bien évidemment les terrasses éphémères déjà attribuées pour accompagner chaque professionnel dans cette sortie progressive de crise sanitaire inégalée.

La Ville de Lille proposera un programme d’animations dans les rues, autour d’activités musicales mobiles, mais aussi autour de la Bande Dessinée, en particulier au Palais des Beaux-Arts.

Les bouquinistes seront présents à la Vieille Bourse.

La Foire aux Manèges de Lille battra son plein sur le Champ de Mars avec ses quelques 180 attractions.

Source : Ville de Lille – Photos : DR – © Zoom Sur Lille