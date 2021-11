[Urban Trail de Lille] Circulation et stationnement interdit sur le parcours des courses

Samedi 06 novembre 2021, 3ème édition de L’Urban Trail de Lille. La Ligue des Hauts-de-France d’Athlétisme organise une course de 5km, une course de 10km ainsi qu’un Trail Urbain de 8km dans les rues de Lille.

Modifications du stationnement et de la circulation

Pour la bonne organisation et la sécurité de l’Urban Trail de Lille, des dispositions seront prises en matière de circulation et de stationnement.

La piétonnisation du centre-ville le samedi 06 novembre 2021 sera étendue jusqu’à minuit. En cas de fortes affluences, et sur décision des autorités, la circulation automobile pourra être ponctuellement modifiée sur certaines voies.

Source : Ville de Lille / Photos : DR