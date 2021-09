Un écran de 360 degrés de plus de 2 000 m² pour les concerts d’Indochine au Stade Pierre Mauroy les 02 & 03 juillet 2022

Le groupe Indochine se produira en 2022 dans 5 stades en France dont le Stade Pierre Mauroy le samedi 02 juillet 2022 (complet) et le dimanche 03 juillet 2022 (il reste des places) ! Le spectacle s’annonce grandiose grâce un écran de 360 degrés de plus de 2 000 m², le plus grand jamais réalisé, et spécialement conçu pour les stades du Central Tour.



Indochine Central tour

Les concerts d’Indochine sont toujours d’incroyables moments d’émotions et de communion, comme la dernière tournée «13 tour», à guichets fermés dont 6 AccorHotels Arena.

Indochine met un point d’honneur à proposer à son public, multi générationnel, des concerts grandioses à des prix de places abordables.

Indochine sera de retour sur scène en 2022 avec le Central Tour et proposera un spectacle hors normes produit exclusivement dans 5 des plus grands stades de France.



Les tarifs se situent entre 60€ et 85€.

Les places seront en vente dans les points de vente habituels. A noter que des places seront remises en vente autour de Noël et 1 mois avant les dates.



Sources & images : DR – © Play Two / © Indochine