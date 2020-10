Un beau bilan pour la 3ème édition du Festival Cinecomedies

Le Festival CineComedies s’est déroulé du 30 septembre au 04 octobre 2020 et confirme son rôle de rendez-vous fédérateur autour du cinéma comique sur le territoire lillois et dans le paysage cinématographique français. À mesures exceptionnelles, année exceptionnelle avec 90% de taux de remplissage des salles.

Parmi les succès du festival : l’exposition « Le Cinéma de Bourvil » et ses 3 500 visiteurs, 9 projections complètes, dont 2 avant-premières : C’est la vie et L’Origine du monde mais aussi des classiques du cinéma français comme Le Corniaud et La Traversée de Paris, ou encore La Guerre des boutons.

Avant-première du film « C’est la vie » avec Sarah Stern, Julien Rambaldi (réalisateur), Thomas Perrier (scénariste), Antoine Gouy et Tom Leeb L’invité d’honneur : Agnès Jaoui Avant-première du film « L’Origine du monde » avec Vincent Macaigne et Laurent Lafitte

Yann Marchet et Jérémie Imbert, organisateurs du festival

« Malgré un contexte difficile pour l’organisation de la manifestation, le public a répondu présent dans les salles au-delà de nos attentes. Le festival a demontré que le besoin de culture et de rencontres était toujours aussi fort. CineComedies fait désormais partie d’un rendez vous incontournable, attendu et identifié de la part du grand public et des cinéphiles amoureux de la comédie. Nous poursuivons le développement de nos actions avec nos formidables partenaires et nous serons présents à Lille du 29 septembre au 03 octobre 2021 pour à nouveau rire ensemble. »

Source : CineComedies – Photos / © Zoom Sur Lille