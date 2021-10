[Travaux] La ligne 1 du métro sera interrompue certains dimanches après-midi

Dans le cadre des opérations liées au doublement des rames de métro, des travaux auront lieu tous les dimanches après-midi sur la ligne 1.

Les travaux débuteront le dimanche 10 octobre 2021 à partir de 13h30 (dernier départ de Gare Lille Flandres) jusqu’à la fin du service (00h30 à Gare Lille Flandres), créneau durant lequel la ligne 1 du métro ne circulera pas. Le même scénario se reproduira chaque dimanche après-midi jusqu’au 14 novembre 2021, ainsi que le lundi de Toussaint du 01 novembre 2021, puis de nouveau à partir du dimanche 26 décembre 2021 jusqu’au dimanche 27 mars 2022. Le reste de la semaine, la ligne 1 circulera normalement.

Fréquences inchangées le dimanche matin, bus relais l’après-midi et en soirée



Métro Ligne 1

La ligne 1 du métro fonctionnera normalement le dimanche matin, ainsi que le lundi matin du 01 novembre 2021.

Afin de permettre aux voyageurs de poursuivre leur trajet pendant la durée des travaux, des bus relais seront mis en place et assureront une continuité de service sur la totalité de la ligne. Le dimanche après-midi et en soirée (ainsi que le lundi 1er novembre après-midi et en soirée), la fréquence sera d’un bus toutes les 8 min de 13h30 à 20h et d’un bus toutes les 10 à 15 min de 20h à 00h30.

La station Rihour n’est pas desservie par les Bus Relais. Reportez-vous aux arrêts de bus relais des stations République Beaux-Arts ou Gare Lille Flandres.

Métro Ligne 2

La ligne 2 circulera normalement.



Toutes les informations concernant les horaires et les fréquences des lignes, jour par jour, sont à retrouver sur le site ilevia.fr.

Source : Ilévia – Photos : © Archives Zoom Sur Lille