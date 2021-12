[Tour de France] La 5ème étape partira de Lille le mercredi 06 juillet 2022 à 13h45

La 5ème étape du Tour de France s’élancera de Lille le mercredi 06 juillet 2022 à 13h45 (11h45 pour la caravane) ! 28 ans après le grand départ de 1994 et 6 ans après son dernier passage en 2014 (le peloton avait alors traversé la ville par les Bois-Blancs, le boulevard de la Liberté et la rue du Faubourg de Roubaix en direction du Grand Stade Pierre-Mauroy lors de l’étape entre Le Touquet et Lille Métropole), Lille aura à nouveau l’honneur d’être ville départ lors de la 5ème étape de la prochaine Grande Boucle.

cliquez sur l’image pour l’agrandir

Le départ de cette étape Lille Métropole – Arenberg Porte du Hainaut sera donné devant le siège de la Métropole Européenne de Lille, boulevard Hoover. Le Village du Tour de France sera installé aux abords du siège communautaire de la MEL.

Source : Ville de Lille & Métropole Européenne de Lille – Image : © Métropole Européenne de Lille