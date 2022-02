Tian Bao, l’aîné des pandas géants reste un an de plus à Pairi Daiza

Pairi Daiza a conclu un accord permettant à l’aîné des pandas géants nés en Belgique de rester en 2022 dans le Jardin des Mondes. Toutefois, à la lumière de la situation épidémique, les deux parties vont également entamer les démarches nécessaires au transport de Tian Bao vers la Chine cette année.

Les jumeaux pandas, Bao Di et Bao Mei, nés eux aussi à Cambron, vont s’installer ensemble dans un nouveau territoire qui sera expressément construit pour eux. La séparation des jumeaux et de la maman panda devrait permettre de relancer des tentatives de procréation dans le cadre du programme de conservation de cette espèce vulnérable.

Messieurs Wu Minglu (Secrétaire général de la China Wildlife Conservation Association – CWCA) et Eric Domb (Président-Fondateur de Pairi Daiza), ont signé un accord autorisant Tian Bao à rester un an de plus à Pairi Daiza. Pour rappel, la convention qui régit la présence des pandas en Belgique prévoit que les bébés nés dans le Parc retourneront en Chine à l’âge de 4 ans. Le départ en Chine de Tian Bao, premier bébé panda géant né dans le Jardin le 02 juin 2016 était initialement programmé en 2020. La pandémie du Covid a contraint les deux parties à revoir le calendrier. Un accord a pu être conclu et il confirme que Tian Bao passera son sixième anniversaire en Belgique.

La CWCA est une organisation nationale à but non-lucratif qui a pour mission première la conservation et le développement durable de la faune chinoise. Par des projets scientifiques, des recherches universitaires, des activités pédagogiques et des coopérations internationales, elle œuvre notamment à la sauvegarde du panda géant. C’est avec la CWCA que Pairi Daiza a conclu en 2013 l’accord qui a permis d’accueillir Xing Hui et Hao Hao, le couple de pandas géants qui a depuis offert à la Belgique trois adorables bébés. En coopération avec la CWCA, Pairi Daiza et sa Fondation ont financé les projets de recherche du Docteur Jella Wauters (Endocrinologue à Université de Gand) portant sur la reproduction et la gestation des pandas géants. Pour rappel, les femelles pandas ne sont fertiles qu’un à trois jours par an. Le panda géant est classé comme espèce « vulnérable » par l’Union Internationale de Conservation de la Nature (IUCN).

Un nouveau territoire pour Bao Di et Bao Mei cet été

Le 08 août 2019, Hao Hao donnait naissance à deux adorables bébés prénommés cent jours plus tard Bao Mei et Bao Di. Particularité unique en Europe et très rare à l’échelle mondiale, la fratrie se compose d’un mâle et d’une femelle. Alors qu’on retrouve habituellement le même sexe dans la portée.

Depuis, les jumeaux ont bien grandi sous le regard et l’amour de leur maman. Ils sont devenus de vraies canailles qui ne cessent de nous émerveiller par leurs jeux et leurs pitreries. Bao Di et Bao Mei, ont atteint la maturité et le poids (90 kg) qui leur permettent de tenir debout sur leurs deux pattes. Comme cela se passe dans le milieu naturel où, à ce stade, le panda recherche son territoire propre, les jumeaux doivent être séparés de leur mère. Les pandas géants ont un fort instinct territorial et apprécient la solitude.

Les équipes de Pairi Daiza préparent un territoire adapté dans lesquels les jumeaux prendront leurs marques cet été.

Un bébé panda géant en 2023 ?

Les efforts de conservation menés depuis 30 ans par la Chine, ses partenaires et les programmes universitaires portent leurs fruits. Plus de 1800 pandas géants vivent aujourd’hui à l’état sauvage (contre 1200 dans les années 80). La reproduction dans les parcs animaliers participe à la conservation de l’espèce. Grâce aux actions de conservation entreprises globalement, treize pandas géants ont déjà pu être réintroduits dans leur milieu naturel.

Devenir parents est un parcours particulièrement compliqué pour les pandas géants. Les femelles ne sont fertiles qu’un à trois jours par an. Et leurs chaleurs ne débutent que lorsque leurs petits ont pris leur envol. Par ailleurs, en raison de leur quasi absence de libido et de leur instinct solitaire, le rapprochement naturel entre mâle et femelle est peu fructueux.

Il est probable, que l’année prochaine, tous les éléments soient réunis pour que les vétérinaires de Pairi Daiza et des experts chinois puissent relancer un programme de procréation.



Tim Bouts Directeur Zoologique de Pairi Daiza : « La reproduction des pandas géants, même assistée, est un énorme défi. Lorsque Hao Hao sera prête, nous tenterons de l’aider à redevenir maman. Cette étape très complexe est assurément l’un des challenges les plus importants pour notre équipe ».

En attendant, les visiteurs du Jardin des Mondes pourront observer Hao Hao, Xing Hui, Tian Bao, Bao Di et Bao Mei tout au long de la saison 2022. Le Parc rouvrira le 12 février 2022 pendant 11 mois en continu (fermeture le 08 janvier 2023).

