[Séries Mania 2021] Cérémonie d’ouverture au Nouveau Siècle de Lille le jeudi 26 août 2021

Le Festival Séries Mania est de retour du jeudi 26 août au jeudi 02 septembre 2021. Cette année, le festival poursuit son minutieux travail de défrichage à l’international et accueille plus de 20 pays au sein de sa programmation, avec de nouveaux venus tels que la Serbie, la Croatie, la Turquie, la Colombie et Taïwan.

Cérémonie d’Ouverture – 26 août 2021 – Nouveau Siècle

Tapis rouge à 18h30

Retrouvez Bruno Solo, Camille Chamoux, Olivier Marchal, Shy’m, Linda Hardy, Keren Ann, Laëtitia Millot et les stars des séries programmées. Le duo Charlotte Blum et Renan Cros accueillera les invités.

Retransmission en direct dans l’auditorium du Nouveau Siècle à partir de 18h30 et sur Culture Box.

La maîtresse de cérémonie Daphné Bürki

Cette année, l’humoriste et comédienne Daphné Bürki est aux commandes de la soirée. Un moment déjanté, poétique et artistique, jalonné de nombreuses surprises et de la remise du premier Séries Mania Étoile Award à Audra McDonald.

Vigil à 20h55 – Le Nouveau Siècle – Première Internationale

Royaume-Uni, BBC ONE, 2021

Avec Suranne Jones, Rose Leslie, Gary Lewis, Paterson Joseph

Production : World Production pour la BBC, en association avec ITV Studios

Avec la participation d’ARTE

Après le suicide d’un membre de l’équipage en pleine patrouille, une inspectrice passe un sous-marin militaire au peigne fin pour résoudre l’enquête. Tout le savoir-faire britannique dans ce thriller à huis-clos sous haute tension, avec Suranne Jones (Docteur Foster, Gentleman Jack) et Rose Leslie (Downton Abbey, Games of Thrones).

Présence du Réalisateur James Strong

