[Séries Mania 2021] Cérémonie de clôture au Nouveau Siècle de Lille le jeudi 02 septembre 2021

Le Festival Séries Mania se termine ce jeudi 02 septembre 2021. Cette année, le festival poursuivait son minutieux travail de défrichage à l’international et accueillait plus de 20 pays au sein de sa programmation, avec de nouveaux venus tels que la Serbie, la Croatie, la Turquie, la Colombie et Taïwan.

Cérémonie de Clôture – 02 septembre 2021 – Nouveau Siècle

Tapis rouge à 19h*

Retrouvez Aure Atika, Stéphane de Groodt, Anny Duperey, Stéphane Foenkinos, Sylvie Hoarau et les stars des séries programmées. Le duo Charlotte Blum et Patrick Fabre accueillera les invités.

Retransmission en direct dans l’auditorium du Nouveau Siècle à partir de 19h.

Le maître de cérémonie Alex Vizorek

Cette année, le comédien et humoriste Alex Vizorek présentera la cérémonie de clôture où seront décernés les treize prix des différentes sections en présence des membres des jurys. Blagues belges garanties !



Série de Clôture

Chapelwaite – Première Française – Jeudi 02 septembre 2021 à 21h05 – Le Nouveau Siècle

Royaume-Uni, BBC ONE, 2021

Avec Adrien Brody, Emily Hampshire, Jennifer Ens, Sirena Gulamgaus, Ian Ho

Production : Epix

Silence Boone a fait bâtir le manoir Chapelwaite à Preacher’s Corners (Maine) au début du 18ème siècle. Mais les évènements tragiques s’y succèdent de génération en génération. En 1850, Charles et ses trois enfants emménagent dans ce manoir délabré et mystérieux, considéré comme maudit par les habitants de la ville… Charles va devoir affronter son passé et lutter pour mettre fin à la malédiction touchant les Boone depuis des générations.

