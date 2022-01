Samedi 29 janvier 2022, le Théâtre du Casino Barrière Lille accueillera le spectacle de Tristan Lopin « Irréprochable »

Samedi 29 janvier 2022 à 20h30, Tristan Lopin se produira au Théâtre du Casino Barrière Lille avec son spectacle « Irréprochable ».

Il s’était imaginé devenir réalisateur pour mettre en scène des grands mélodrames (il est fan de Titanic devant l’Éternel). Sa gouaille, sa vivacité d’esprit et son talent de conteur lui ont fait prendre une autre voie. Après une école de cinéma, un passage par New York et un début de carrière en tant que costumier du 7ème Art, il rencontre l’humoriste Bérangère Krief. Elle tombe sous le charme de ce comique qui s’ignore et l’encourage à sauter le pas.

C’est désormais sur les planches et Internet que Tristan Lopin fera son cinéma. Aucun potin n’échappe à ce jeune trentenaire, Parisien pure souche. Chaque jour apporte son lot d’anecdotes truculentes et nourrit des réflexions qu’il partage également sur Facebook, Instagram (deux-cent-trente-mille abonnés…) et sa chaîne YouTube. En 2015, il a gagné le cœur du public avec Dépendance affective son premier one-man-show, qui s’est joué à guichets fermés. Il y narrait ses déboires amoureux et les ruptures douloureuses, sujet qu’il maîtrise totalement. Depuis, il brûlait d’aborder des thèmes plus sociétaux. C’est chose faite avec ce nouveau cru, mûri durant le confinement, et qui se veut plus engagé.

L’humoriste “sensible” qui voue un culte à Britney Spears et à Jennifer Aniston y parle, entre autres, du féminisme, du climat, de la carrière de Loana et des gens qui portent des Birkenstocks. Quel rapport ? Il assure qu’il y en a un. Toujours aussi drôle et décapant, le nouveau spectacle de Tristan Lopin lui permet de faire le bilan de ses névroses : en tête, sa peur de l’abandon et du temps qui passe. Les aberrations du monde d’aujourd’hui comme l’homophobie, la malveillance ou la surconsommation nourrissent également des sketches grinçants qui font mouche, au premier comme au second degré.

Ancien timide, l’humoriste Tristan Lopin impressionne aujourd’hui par son assurance. Les batteries chargées à bloc, il sera tout feu tout flamme sur la scène du Théâtre du Casino Barrière de Lille avec ce spectacle irréprochable et plus que jamais dans l’air du temps.

“Le public se reconnaît dans les obsessions du personnage” – Vivre à Paris

“Touchant, corrosif et avec un franc-parler plus qu’assumé, Tristan Lopin est le meilleur ami qu’on voudrait tous avoir.” – Le Dauphiné Libéré

“Vivifiant en plus d’être marrant !” – Le Parisien

Les tarifs se situent entre 21€ et 32€.

Source : Casino Barrière Lille / Images : DR – © A Mon Tour Prod / © Fierce Prod