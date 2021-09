Samedi 25 septembre 2021, le LUC fête ses 100 ans sur la place de la République de Lille. Toutes les sections du LUC vous ont préparé un village sport où chacun pourra découvrir ou s’initier à une ou plusieurs activités : aïkido, athlétisme, badminton, bmx, danse moderne, échecs, football, gymnastique, musculation, hockey sur gazon, judo, kyudo, volley-ball, water-polo, escrime et E-sport…

Le Lille Université Club (LUC) est un club omnisports universitaire basé à Lille. Il a été fondé en 1921, succédant au Stade Universitaire Lillois fondé 8 ans plus tôt. En 1971, le complexe sportif universitaire est inauguré. Il est le second club lillois après le Tennis Club Lillois Lille Métropole à fêter ses 100 ans. Son histoire est parsemée de titres nationaux et de grands champions comme avec le LUC Métropole Water-Polo multiples Champion de France chez les filles ou en escrime avec Didier Flamand, Champion Olympique par équipes en fleuret à Moscou en 1980.

Programme du Village Sportif du Luc :

De 10h à 18h : Animations Village du Centenaire

10h : Ouverture du village et démarrage des animations sportives

11h : Intervention des partenaires publics et privés

11h30 : Présentation de l’équipe 1 du LUC Waterpolo, septuple Championne de France

12h : Inauguration officielle du Village

14h-17h : Intervention de divers acteurs du sport métropolitain et d’anciens lucistes

18h : Fin du Village du Centenaire

Source et images : DR / © LUC