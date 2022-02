Samedi 19 & dimanche 20 février 2022, la Comédie de Lille accueille un spectacle conçu pour les enfants « La nuit magique d’Anaël »

Pour sa 5ème saison dans la métropole Lilloise, le Festival International « Vive la Magie » agrandit sa programmation et crée, en complément des grands galas au Théâtre Sébastopol (cette année les 26 & 27 février 2022), des séances spécialement destinées aux 3-6 ans.

Les petits lillois auront ainsi le loisir de découvrir une magie douce et poétique dans un joli théâtre de 200 places (La Comédie de Lille). Quatre représentations pour apprécier une magie en douceur et en délicatesse avec un des meilleurs artistes magiciens pour enfants : « la Nuit Magique d’Anaël ».

La Nuit Magique d’Anaël

Comment Anaël est devenu adulte au milieu de cette nuit étoilée…

En effet, il s’est produit quelque chose d’incroyable. Hier soir, alors qu’il s’endormait petit garçon, après avoir mangé un bol de soupe, voici que, au beau milieu de la nuit…Les enfants vont devoir l’aider à trouver la solution pour qu’il retrouve ses 7 ans.

Un spectacle ludique et interactif : l’enfant devient acteur et découvre un magicien poète qui allie l’illusion, la ventriloquie et le mime avec humour et poésie.

Infos pratiques

Adresse : La Comédie de Lille – 204, rue Solférino – Lille

Jours et horaires : samedi 19 février 2022 à 11h & 15h & dimanche 20 février 2022 à 11h & 15h

Durée : 50 minutes

Tarifs : de 12€ à 18€

Source : Le Festival Vive la Magie – Le Carré Magique / Images : DR – Anaël Meunier