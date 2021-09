Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, ce sont également les Journées du Matrimoine !

Le Matrimoine ?

Le Matrimoine signifie l’héritage des mères. Ce terme, qui vient du Moyen-Âge, a été méticuleusement effacé au profit d’une langue masculinisée depuis plus de quatre siècles. Le Matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres.

Le Collectif HF Hauts-de-France

Depuis plus de 10 ans, le collectif HF Hauts-de-France lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture, et en général contre toutes les formes de discrimination. Le collectif entend ainsi contribuer à ce que le secteur artistique et culturel soit l’expression d’une société en mouvement, soucieuse d’égalité et de démocratie. Il fait partie d’une Fédération inter-régionale qui développe des partenariats à l’échelle européenne et internationale.

Les Journées du Matrimoine à Lille

Sorcières !

Adresse : Local Tipimi, 43 rue Pierre Legrand

Dates et horaires : samedi de 18h à 22h & dimanche de 14h à 18h

Équipe artistique : TIPIMI

Noémie Grunenwald et Amandine Dhée (La Contre Allée)

Tipimi propose un week-end sous le signe de la sorcellerie. Le samedi soir seront mises à l’honneur des figures féminines du passé à travers l’intervention d’artistes féministes contemporaines. Noémie Grunenwald sera accueillie pour l’avant-première de son dernier ouvrage « Sur les bouts de la langue – Traduire en féministe/s ». La soirée sera ponctuée par des lectures de textes et de poèmes, de récits de contes basés sur des légendes régionales et d’interludes musicaux. Le dimanche, le public sera embarqué pour un jeu immersif fait maison dans l’univers de Marie Navart, sorcière du Nord.

Jinny é Rhoda !

Adresse : Le 188, 1bis rue Castiglione

Dates et horaires : dimanche à 18h

Équipe artistique : La Malagua

Mise en scène : Aurore Magnier

Performance : Alejandro Russo

Cette performance est une création spéciale pour les journées du Matrimoine 2021. Elle naît de l’envie d’une rencontre artistique entre un danseur et une metteuse en scène pour fêter les 90 ans de la parution du livre “Les Vagues” de Virginia Woolf. Le texte choisi aborde les sensations et les craintes de deux jeunes filles vis-à-vis des autres filles. Ce texte interroge la construction identitaire à travers le regard d’autrui et les tourments que cela peut provoquer.

A nous les rues

Adresse : Lille Moulin Centre LGBT+, 19 rue de Condé – Chez Djouheur, 83, rue Pierre Legrand

Dates et horaires : samedi de 10h à 18h

Les Rencontres Féministes

Équipe artistique : Elsa Clément, Ratiba Mokri, Juliette Galamez, Mawy Spencer, Pauline Van den Hende,

Hélène Vasseur.

L’environnement dans lequel nous grandissons vient impacter notre processus de création d’identité. Aujourd’hui, 10% de noms de femmes cohabitent avec 90% de noms d’hommes dans l’espace public. De manière ludique et artistique, nous proposons de rebaptiser des rues de la ville sous forme d’un parcours à travers 3 quartiers de Lille. En partenariat avec les structures sociales des quartiers, des artistes et intervenantes Les Rencontres féministes proposeront des impromptus artistiques racontant l’histoire des femmes choisies : rendons visible les femmes oubliées de l’histoire !

Lecture de Charlotte Delbo

Adresse : Le 188, 1bis rue Castiglione

Dates et horaires : samedi à 16h

De Sylvie Pothier, d’après les documents de Charlotte Delbo

Équipe artistique : La Structure Compagnie

Mise en scène : Sylvie Pothier, assistée de Valentine Regnaut

Interprétation : Louise Grenier

Charlotte Delbo, écrivaine, résistante communiste déportée à Auschwitz décide qu’à son retour elle écrira pour témoigner. Une douloureuse et bouleversante incantation pour tenter de dire l’indicible.

Lecture de Colette, de l’autre côté du miroir

Adresse : Le 188, 1bis rue Castiglione

Dates et horaires : dimanche à 16h

De Samia Bordji, d’après l’oeuvre de Colette.

Équipe artistique : La Structure Compagnie

Mise en scène : Sylvie Pothier, assistée de Louise Grenier.

Interprétation : Valentine Regnaut.

Colette ou l’art de brouiller les pistes, de se livrer ou feindre de le faire pour mieux se préserver. C’est dans ce labyrinthe constitué de milliers de mots, de miroirs, de reflets, qu’elle va et qu’elle vient, qu’elle se cache, et que ce spectacle propose de la débusquer.

Venus : Erotica – Variation Anaïs Nin – Sylvia Plath – Gratuit sur réservation

Adresse : Théâtre du Nord – place du Théâtre

Dates et horaires : samedi & dimanche

Équipe artistique : Solène Petit – Lucas Rahon – Vanda Spengler

Deux femmes, Anaïs Nin et Sylvia Plath, en quête d’elles-mêmes, pour lesquelles l’espace intime du journal et plus largement celui de l’écriture sont synonymes d’espace créatif correspondant à une réalité « fictionnelle » qu’elles voudraient voir advenir.



