Samedi 17 avril 2021, Marché aux Plantes dans le Jardin des Plantes de Lille

Samedi 17 avril 2021 de 10h à 17h, la Ville de Lille et ses partenaires organisent un marché aux plantes dans le Jardin des Plantes.

au programme

Rencontrez des producteurs de fleurs, plantes, grainetiers et pépiniéristes pour profiter :

– de nombreuses variétés de plantes pour décorer votre extérieur,

– de diverses plantes d’intérieur et succulentes,

– de plants de légumes et plantes comestibles pour votre potager.

N’oubliez pas vos contenants pour le transport des plantes.

Jardin des Plantes

Adresse : 306, rue du Jardin des Plantes – Lille

Accès piéton et vélo : impasse de l’observatoire via l’avenue Louise Michel (à côté de la station de métro Porte de Douai) puis emprunter la passerelle au dessus du périphérique.

Source et image : DR – © Ville de Lille