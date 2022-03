Samedi 12 mars 2022, le Kinepolis Lomme retransmet le concert du groupe BTS

Avis aux fans de K pop ! Le phénomène international BTS revient dans les salles Kinepolis avec la retransmission en exclusivité au cinéma du concert clôturant la tournée « Permission to Dance on Stage ».

Kinepolis proposera deux séances uniques le samedi 12 mars 2022 dès 9h45 avec le concert en LIVE

depuis Séoul puis une seconde séance à 13h45 avec la rediffusion du concert.

Le concert de Séoul sera l’un des derniers de la tournée « BTS Permission to Dance on Stage » avec des performances impressionnantes du groupe et les plus grands succès de leur incroyable carrière. Les premiers spectacles de Los Angeles ont été vus par environ 813 000 personnes sur quatre spectacles joués à guichets fermés, ce qui en fait l’un des shows les plus réussis de 2021.

Kinepolis a prévu plusieurs salles pour permettre à quelques privilégiés de retrouver en direct du Stade

Olympique de Séoul, RM, Jin, Suga, J Hope, Jimin, V et Jungkook dans un show exceptionnel où ils reprendront leurs plus grands succès.

Tarif : 25€. Places très limitées

