Samedi 05 février 2022, le Zoo de Lille rouvre ses portes avec son lot de nouveautés

Le Zoo de Lille rouvre ses portes ce samedi 05 février 2022 à 10h. L’occasion de découvrir et profiter des nouveautés mises en place lors de la fermeture hivernale : réaménagement des espaces, nouveaux terrariums, nouvelle signalétique, nouvelles activités… L’entrée du Zoo reste gratuite pour les Lillois, Lommois et Hellemmois, détenteurs du pass Lille&moi.

Les travaux réalisés pendant la fermeture hivernale

– Une nouvelle zone Martins de Rothschild

Un nouvel espace a été créé dans l’allée des volières pour accueillir le couple d’Étourneaux de Rothschild. Une espèce en danger critique d’extinction. La Ville espère que cet espace plus adapté leur permettra de se reproduire et de participer ainsi à leur conservation. Un réaménagement de l’enclos extérieur a été réalisé et un espace intérieur a été créé.

– L’enclos « Rotonde » supprimé

Cet espace n’étant pas adapté pour l’hébergement d’animaux, la Ville a décidé de le transformer en îlot de végétation, avec notamment des plantations complémentaires.

– De nouvelles zones de présentation des serpents dans la Maison Tropicale

Un nouvel espace a été totalement repensé et réaménagé en vue d’y présenter deux nouvelles espèces de serpents : le serpent taureau et la couleuvre d’Asie. Les vivariums sont en cours d’aménagement. Par ailleurs, un nouvel espace a également été créé pour la présentation d’un serpent roi et de deux serpents élaphes.

– Une nouvelle zone de présentation pour les grenouilles Dendrobates Azureus

Jusqu’à aujourd’hui ces grenouilles étaient hébergées en coulisses. À la demande du public, ces grenouilles seront à nouveau présentées à côté des Dendrobates Leucomelas.

– Réaménagement d’une zone d’hébergement pour les renards polaires

Afin de leur donner un espace plus important et des conditions plus adaptées à leur mode de vie, l’espace « ferme pédagogique » sera réaménagé pour que les renards polaires y soient présentés.

– Départ des moutons d’Ouessant

Direction la ferme pédagogique Dehaudt, à Wasquehal ! Afin de libérer l’espace mini-ferme et d’y installer les renards polaires, les 4 brebis du zoo ont été confiées à la ferme de Wasquehal.

– Déplacement des oies sur le plan d’eau

Afin de libérer l’espace « ferme pédagogique » et d’y installer les renards polaires, le groupe d’oies a été déplacé sur le plan d’eau.

Les nouveautés du Zoo

De nouvelles animations ludiques et pédagogiques

De nouvelles animations à destination du public familial seront proposées : visites des coulisses, visites guidées, ateliers parents-enfants sur le thème « le goûter des animaux », ateliers « zoo club » junior (8-12 ans) et ado (12-18 ans), ateliers « à la découverte du zoo » (moins de 5 ans) et « anniversaire au parc zoologique » (8-12 ans).

Réservation de préférence par mail : animzoolille@mairie-lille.fr ou par téléphone entre 9h00 et 9h45 et de 16h à 17h au 03 28 52 04 20.

Par ailleurs, les temps forts du mois de septembre seront de nouveau programmés cette année :

– La journée magique le 7 septembre 2022. Cette journée d’animations est destinée aux enfants atteints de longue maladie ou porteurs de handicap. Ils sont invités à découvrir les animaux dans un zoo exceptionnellement fermé aux autres visiteurs.

– Les journées pour la conservation les 17 et 18 septembre 2022. Ces journées permettent de participer à la conservation de la biodiversité animale en faisant un don à l’entrée du Zoo. Plusieurs associations œuvrant à la survie des espèces sont présentes pour échanger avec les visiteurs sur leurs missions. Les dons récoltés sont entièrement reversés aux associations présentées.

Une nouvelle signalétique

De nouveaux panneaux d’informations aux abords des enclos et au sein du parc ont été repensés pour inviter les visiteurs à respecter les animaux sur un ton bienveillant. Sous la forme de dessins, ces panneaux informent les visiteurs des consignes de manière positive. Par exemple, fini le panneau « Ne pas taper sur les vitres ». À la place, on trouvera le nouveau panneau « Quand tu tapes, j’ai peur, merci de respecter ma tranquillité » ou encore, à la place de « Ne pas nourrir les animaux », on pourra lire « Mes soigneurs m’ont bien nourri ».

Infos pratiques

Zoo de Lille

Avenue Mathias Delobel

Tarifs :

– gratuit pour les Lillois, Hellemmois et Lommois possédant un Pass Zoo / Pass Lille & Moi

– billet 1 jour : gratuit pour les moins de 5 ans / 2,50€ pour les enfants de 5 à 17 ans / 4,50€ pour les adultes (18 ans et plus) / billet 2 + 2 (2 adultes + 2 enfants) = 12€ +2€ par enfant supplémentaire

– abonnement valable 1 an : enfant de 0 à 4 ans inclus = gratuit / enfant de 5 à 17 ans = 8,50€ / adulte = 15€ / famille (2 adultes + 3 enfants) = 38€

Billetterie en ligne >>> cliquez ici !!!

Horaires d’hiver :

– en semaine : 10h à 17h

– week-end et jours fériés : 10h à 17h

– fermé le mardi

Fermeture des caisses 1h avant la fermeture. Dernier accès au Zoo 30 minutes avant la fermeture des portes pour les visiteurs déjà munis d’un billet, abonnement ou Pass zoo.



2 parkings payants (820 places au total) se trouvent juste à côté du Zoo de Lille :

– Champ de Mars – Liberté (accès Pont du Petit-Paradis)

– Champ de Mars – Petit Paradis

Source : Ville de Lille / Photos : © Zoom Sur Lille