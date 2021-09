[Samedi 02 octobre 2021] Kinepolis organise le Discovery Day, un événement gratuit pour découvrir des bandes-annonces sur grand écran

Le samedi 02 octobre 2021, Kinepolis réinvente l’expérience des salles obscures ! Le Discovery Day, exclusif et gratuit est de retour pour sa 4ème édition, avec deux séances à 16h et à 18h. A travers une séance dédiée aux bandes-annonces des films à venir, les spectateurs pourront partager en famille ou entre amis tout le plaisir du cinéma dans les Kinepolis de France. Des goodies et animations seront proposés en salle et le Discovery Day sera également à suivre à 18h en direct sur les réseaux sociaux. La séance sera en effet accessible sur Facebook et Instagram.

Infos et réservations >>> www.discoverydaykinepolis.fr

Source & image : Kinepolis France