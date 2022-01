Samedi 02 avril 2022, le Zénith de lille accueillera le spectacle le plus déjanté de l’année : « Lille Déraille »

Le samedi 02 avril 2022 à 20h, le Zénith de Lille accueillera le spectacle le plus déjanté de l’année ! La folie « Poupet Déraille » arrive à Lille : un show musical de près de 4h non stop !

Crédit photo : © Poupet 2019 – Michel Cathelineau

A Lille, on retrouvera la recette qui a fait la légende de Poupet déraille : l’envie de faire la fête avec les publics les plus variés, jeunes noctambules et noceurs quinqua, enfants de la télé et carnavaleux, fans de concerts et danseurs invétérés !

Bal populaire + Festival + Fête votive + Ducasse + Carnaval + Le mariage de la cousine + Intervilles =

L I L L E D É R A I L L E !

Au programme, un show musical de près de 4h non-stop ambiancé par DJ Fanou, que les aficionados de Poupet connaissent bien, avec des danseurs et des performers, et ponctué des apparitions des plus grands experts de la bamboche :

Francky Vincent, Bernard Minet mais aussi le “grand chipolata” Téo Lavabo, Les Chocolat’s (mais si, ceux qui voulaient “toucher la chatte à la voisine”!), Boris le roi des soirées disco, Gilou sans oublier son Petit Accordéon, le vrai René la Taupe (qui nous fait l’honneur de sortir de son hibernation spécialement pour nous !), le basque Félicien pour un paquito de légende, Claude François (ou presque… Son sosie Bastien Rémy !), les Bratisla Boys, La Bande à Basile, qui départagera Toulouse et Lille pour le record du monde de la plus grande chenille déguisée de France, sous le contrôle de Charly & Lulu et, cerise sur la tarte à la crème : la reformation du mythique trio Fatal Bazooka pour un concert final d’une heure !

Et pour se replonger dans les plus belles heures des années 80 et 90, une méga-exposition de 205 GTI sera visible aux abords du Zénith !

Toulouse et Lille parviendront-ils à dérailler autant que Poupet ? Réponse en 2022, ma chère Simone !

Les Artistes



Fatal Bazooka



L’inventeur du bling bling savoyard et de la pure soirée matinale est de retour avec ses deux acolytes pour rappeler à la France du rap qui est le boss : Fat Baz, le rappeur à la cagoule !

Téo Lavabo



Il est beau le Lavabo, et il est chaud comme une braise qui caresse la chipolata… Et la salopette !

Francky Vincent



Le Julio Iglesias antillais offrira aux publics de Lille et de Toulouse son coup de rein légendaire à grands renforts de zouk love et de rimes coquines.

Bernard Minet



On ne croise pas tous les jours un intime de Bioman, Nicky Larson, Pegase et San Goku : le plus musclé des minets s’échappera du tube cathodique pour un show en trois dimensions !

Charly & Lulu



Ils sont au moins aussi légendaires que Thierry Roland et Jean-Michel Larqué. Les leaders des mythiques Top Boys ont éclairé les années 90 de leurs saillies philosophiques : en 2022 le feu ça brûlera toujours !

Les Bratisla Boys



Qui n’a pas fait Bratisla Boys en 3elangue au lycée ? Les OrguesBontempi sont de sortie ! StachStach !

Bastien Rémy (presque Claude François)



Comme lui il a deux prénoms, commelui il a le cheveu soyeux, comme lui ildanse comme un dieu : ce n’est pasClaude François, c’est presque lui : sonsosie, Bastien Rémy !

Gilou & son petit accordéon



Si y’a du blanc, du rouge, du saucisson, y’a forcément Gilou & son petit accordéon ! Allez, viens boire un p”ti coup au Zénith !

Félicien



Pour le plus fêtard des lofteurs, dresscode rouge et blanc obligatoire ! Si les Toulousains sont déjà prêts, le basque Félicien lancera le défi du paquito géant aux Lillois !

Les Chocolat’s



Une certaine idée des tropiques : le carnaval idéal “Brasilia” des Chocolat’s fera resurgir les meilleurs souvenirs des années 80. Attention, pas question de toucher la chatte à la voisine !

La Bande à Basile



Vous êtes plutôt Chenille ou Queue Leu Leu ? Pas besoin de choisir, La Bande à Basile régalera tout le monde et tentera de battre le record du monde de la plus grande chenille déguisée de France !

René la Taupe



René, la taupe survitaminée et plus mignon mignon des crooners, sort de son trou pour vous déclarer sa flamme : sortez l’hélium !

Boris



Bien avant le revival boules à facettes et pattes d’eph’, Boris était déjà le roi du camping. Il s’en fout Boris, il a débranché le téléphone : ce soir, c’est soirée disco !

DJ Fanou



L’agitateur officiel de Poupet déraille sera de la partie pour ambiancer la soirée de ses mix de folie – qui t’entraînent tout au bout de la nuiiiiiiiiiiiiiiiiiiit !

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels. Les tarifs se situent entre 32€ et 41,90€.

Source : A Gauche de la Lune / Images : DR – © So Live / © Maindron Production / © A Gauche de la Lune