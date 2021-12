[Réveillon de la Saint Sylvestre] Ilévia renforce son offre métro et tramway

Le vendredi 31 décembre 2021, à l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, ilévia renforcera son offre métro et tramway.

Une heure supplémentaire pour le métro et le tramway

Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, l’amplitude de service sera étendue d’une heure sur les deux lignes de métro et les deux lignes de tramway. Les derniers départs auront lieu à 1h30 pour les deux lignes de métro depuis la station Gare Lille Flandres, quelle que soit la direction. Le dernier départ du tramway depuis la station Gare Lille Flandres aura lieu à 1h25 en direction de Roubaix et à 1h35 en direction de Tourcoing.

Métro, tramway, ligne de nuit : le détail des fréquences renforcées

Les fréquences du métro et du tramway seront elles aussi renforcées, selon les modalités suivantes :

– Métro ligne 1 : un passage toutes les 3 minutes 30 à 4 minutes jusqu’à 1h30 ;

– Métro ligne 2 : un passage toutes les 3 minutes 30 à 6 minutes jusqu’à 1h30 ;

– Tramway : un passage toutes les 10 à 15 minutes jusqu’à 1h35 sur le tronc commun, et toutes les 25 à 30 minutes sur les branches.

Le reste de la soirée, à partir de 1h40 et jusqu’à 6h du matin depuis les deux terminus (Lille Porte de Douai – Villeneuve d’Ascq 4 Cantons), la ligne de nuit prendra le relai avec un bus toutes les 20 minutes, contre toutes les 30 minutes habituellement. Le détail des arrêts desservis est à retrouver sur le site ilevia.fr.

Parkings-Relais

Le vendredi 31 décembre 2021, les Parkings-Relais (P+R) de la Métropole resteront ouverts et accessibles jusqu’au

dernier métro, à l’exception des P+R desservant uniquement les gares TER. Pour l’occasion, l’amplitude de service du P+R de 4 Cantons sera étendue d’une heure, avec une fermeture à 2h au lieu d’1h habituellement.

Offre du samedi 01 janvier 2022

Le samedi 01 janvier 2022 à partir de 6h10, les lignes de métro et de tramway succéderont à la ligne de nuit et reprendront du service sur une offre « Dimanche et jours fériés » :

– Métro lignes 1 et 2 : un passage toutes les 8 minutes ;

– Tramway : un passage toutes les 15 minutes sur le tronc commun, et toutes les 30 minutes sur les branches.

