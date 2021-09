Réservations pour les Journées du Patrimoine à Lille à partir du lundi 13 septembre 2021

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 se dérouleront les Journées Européennes du Patrimoine à Lille ayant pour thème « Patrimoine pour tous – Patrimoine ferroviaire». Ce week-end permettra de visiter gratuitement le patrimoine lillois et vous invitera à pousser les portes de lieux insolites, à suivre des visites guidées inédites et à participer à des spectacles, animations, ateliers… Certaines visites doivent faire l’objet d’une inscription en Mairie ou directement en ligne et d’autres seront en accès libre.

Réservation

Internet : billetterie en ligne (à partir du lundi 13 septembre 2021 à 17h) >>> jep.lille.fr,

Point numérique de proximité : mairies de quartier et Hôtel de Ville

