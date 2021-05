Quelques idées sorties nature dans la métropole lilloise pour ce déconfinement

A compter du lundi 03 mai 2021, la limite des 10 km est levée. Pour vous balader, Zoom Sur Lille vous propose de (re)découvrir les parcs métropolitains Mosaïc à Houplin-Ancoines, les Près du Hem à Armentières ainsi que le Musée de Plein Air à Villeneuve d’Ascq. Actuellement, ils sont gratuits.

Mosaïc, le Jardin des Cultures

Au cœur du Parc de la Deûle, lauréat du Prix National du Paysage en 2006 et du Prix du Paysage du Conseil de l’Europe en 2009, se niche un immense espace de nature extraordinaire… composé de 10 jardins en forme d’invitation à rêver, et à s’ouvrir sur le monde.

Mosaïc, le Jardin des Cultures est situé à Houplin-Ancoisne. Ce parc est composé de dix jardins contemporains qui rendent hommage aux origines des migrants installés dans la métropole lilloise. Il mêle harmonieusement botanique, œuvres d’art et animaux domestiques rares. Chacun d’entre eux a été réalisé par une équipe de paysagistes et d’artistes plasticiens, à l’issue d’appels à projets internationaux. Fruit du talent des paysagistes Jacques Simon, Yves Hubert et Jean-Noël Capart.

En moyenne, comptez 2h pour visiter les 10 jardins du site et parcourir les 2 km de chemins.

103, rue Guy Mocquet – Houplin-Ancoisne

Horaires d’ouverture : voir sur la page de Mosaïc

Page de Mosaïc, le Jardin des Cultures

Attention : jauge limitée à 3500 personnes/jour

Les Près du Hem

De l’incontournable parcours des Vanupieds au marais des contrebandiers, de la plage et sa baignade surveillée en passant par la réserve ornithologique : autant d’occasions de passer de bons moments en famille. Bon à savoir aussi : au centre nautique, découvrez aussi l’école de voile, régulièrement classée première de France sur plan d’eau intérieur par la FFV (Fédération Française de Voile).

7 avenue Marc Sangnier – Armentières

Horaires d’ouverture : voir sur la page des Près du Hem

Page des Près du Hem

Attention : jauge limitée à 3500 personnes/jour

Le Musée de Plein Air

Au Musée de Plein Air à Villeneuve d’Ascq, visitez une vingtaine de bâtiments, sauvés de la démolition et réédifiés par l’association Monique Teneur, sauvegarde du Patrimoine Rural. Une reconstitution fidèle de jardins, de vergers, de potagers et de pâtures peuplées d’animaux. Découvrez ces bâtiments et rencontrez les artisans qui y travaillent !

143, rue Colbert – Villeneuve d’Ascq

Horaires d’ouverture : voir sur la page du Musée de Plein Air

Page du Musée de Plein Air

Attention : jauge limitée à 3000 personnes/jour

Source : MEL – Photos : © Zoom Sur Lille