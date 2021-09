Programme du Festival CineComedies à Lille du 29 septembre au 03 octobre 2021

La 4ème édition du Festival CineComedies se tiendra à Lille du 29 septembre au 03 octobre 2021. Au programme : Exposition « Belmondo : Comédies en cascade », Benoît Delépine & Gustave Kervern invités d’honneur du festival, focus sur la comédie québécoise, Michel Leclerc parrain du CineComedies Lab…

4 films en avant-première

Les films présentés en avant-première au festival ont obtenu le Label Coup de Coeur CineComedies, décerné aux comédies ayant fait preuve d’exigence artistique, particulièrement en termes d’écriture de scénario et de dialogues. Ce label est maintenant décliné en deux catégories : les comédies pour toute la famille, et les comédies plus décalées.

Mercredi 29 septembre 2021 à 19h30 – UGC Ciné Cité Lille

On est fait pour s’entendre de Pascal Elbé – En présence de l’équipe du film

avecPascal Elbé, Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli, François Berléand,Emmanuelle Devos, Antoine Gouy, Marthe Villalonga, Claudia Tagbo…

Synopsis : Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention),ses collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)… Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa soeur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !

Vendredi 01 octobre 2021 à 21h – UGC Ciné Cité Lille

Barbaque Fabrice Éboué – En présence de l’équipe du film

avec Fabrice Éboué, Marina Foïs, Jean-Francois Cayrey, Virginie Hocq, Lisa Do Couto Texeira, VictorMeutelet, Stephane Soo Mongo, Christophe Hondelatte…

Synopsis : Dans leur boucherie, Sophie tient la caisse et Vincent découpe “sa“ barbaque tel un orfèvre.Pourtant, leur commerce périclite et leur relation avec… Le lit conjugal est aussi festif qu’un tartare. Une violente attaque végane couronne le tout … C’est le coup de grâce. Mais un événement change le cours des choses : Vincent tue accidentellement un de ses agresseurs. Que faire du corps ?

Samedi 02 octobre 2021 à 14h30 – UGC Ciné Cité Lille

Zaï Zaï Zaï Zaï de François Desagnat – En présence de l’équipe du film

avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bédia, Yolande Moreau, Vincent Desagnat…

Synopsis : Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il fait sescourses. Malgré la menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement l’ennemi public numéro 1. Alors que les médias s’emparent de l’affaire et que le pays est en émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, trouve un point de chute inattendu, quelque part en Lozère.

Dimanche 03 octobre 2021 à 19h30 – UGC Ciné Cité Lille

Le Test de Emmanuel Poulain-Arnaud – En présence de l’équipe du film

avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Joaquim Fossi, Matteo Perez, Chloé Barkoff-Gaillard…

Synopsis : Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie.Ses deux grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

Benoit Delépine & Gustave Kervern – Invités d’Honneur

En l’espace de 9 longs-métrages, Benoît Delépine & Gustave Kervern ont bâti une filmographie unique, en marge des conventions et des diktats de l’industrie cinématographique française. D’Aaltra(2004) à Effacer l’historique(2020) en passant par Louise-Michel, Mammuth, Le Grand soir, Saint Amour et I Feel Good, les piliers de l’émission culte « Groland »sont les architectes iconoclastes d’un cinéma libre où se télescopent l’humour corrosif, le système D, le sens de l’improvisation, la poésie et la recherche visuelle.

À l’occasion de la 4ème édition du Festival CineComedies, Benoît Delépine et Gustave Kervern seront à l’honneur avec une rétrospective de leurs longs et courts-métrages, une séance de dédicaces du livre « Le cinéma de Benoît Delépine et Gustave Kervern » (éditions La Tengo, 2021) et une soirée-rencontre exceptionnelle baptisée Le Gros Soir à l’UGC Ciné Cité, le samedi 02 octobre 2021.

Les films projetés :

Aaltra (2004)

Avida (2006)

Louise-Michel (2008)

Mammuth (2010)

Le Grand soir (2012)

Saint Amour (2016)

I Feel Good (2018)

Effacer l’historique (2020)

+ Courts-métrages

La Comédie Québécoise à l’honneur

Après la Belgique, le Festival CineComedies met à l’honneur un autre territoire riche en films humoristiques de qualité, le Québec, à travers un florilège de comédies emblématiques de ces 40 dernières années.

Les films projetés :

La Guerre des Tuques (André Mélançon, 1985)

Bach et Bottine (André Mélançon, 1986)

Le Déclin de l’empire américain (Denys Arcand, 1986)

La Grande séduction (Jean-François Pouliot, 2003)

De Père en flic (Émile Gaudreault, 2009)

1981 (Ricardo Trogi, 2009)

Le Sens de l’humour (Émile Gaudreault, 2011)

Starbuck (Ken Scott, 2011)

De Père en flic 2 (Émile Gaudreault, 2017)

La Femme de mon frère (Monia Chokri, 2019)

Jeune Juliette (Anne Émond, 2019)

Les cinéastes Émile Gaudreault (De père en flic 1 et 2, Le Sens de l’humour) Anne Émond (Jeune Juliette) et Ken Scott (Starbuck, La Grande séduction) feront l’honneur de leur présence et participeront à des rencontres avec le public.

Cette année, Le Fresnoy (Tourcoing) accueille le Festival CineComedies. Deux séances seront proposées au jeune public (La Guerre des Tuques, Bach et Bottine) et une rencontre avec Anne Émond suivra la projection de sa comédie adolescente Jeune Juliette.

Rencontre avec Joël Séria et Jeanne Goupil

Vendredi 01 octobre 2021 à 19h30 – Cinéma Le Majestic

Entrée libre sur réservation

Cinéaste des travers humains et de la France périphérique, Joël Séria a signé plusieurs comédies cultes en compagnie de Jeanne Goupil et de son acteur fétiche Jean-Pierre Marielle.

Cette rencontre, animée par Christophe Geudin, sera précédée de la projection du film Les Galettes de Pont-Aven (1975).

Robert Dhéry – 100ème anniversaire

Cinéaste Rarement cité, et encore moins célébré, l’auteur, comédien, metteur en scène et fondateur de la troupe des Branquignols Robert Dhéry apparaît pourtant comme un des plus grands noms de la Comédie à la française, ayant fait rire des millions de spectateurs à travers le monde, sur les planches comme au cinéma.

Le festival lui rend hommage avec la projection de trois comédies incontournables et une rencontre animée par Stéphane Lerouge avec Catherine Mathelin-Vanier, fille de Robert Dhéry et Colette Brosset, et (sous réserve) Yves Calvi, fils du compositeur Gérard Calvi.

Les films projetés :

La Belle américaine (1961)

Allez France ! (1964)

Le Petit baigneur (1967)



Les pépites de CineComedies

Dimanche 03 octobre 2021 à 17h – UGC Ciné Cité Lille

Le Festival propose, avec « Les Pépites de CineComedies », de grandes comédies, rares ou invisibles sur grand écran depuis plusieurs décennies.

Paul Ernzer, vigneron à la faillite, découvre le cadavre de l’homme qui l’a ruiné, et qui se trouve être la cible de plusieurs autres personnes : sa femme, des trafiquants, la veuve du « noyé »… Chacun a des raisons de l’avoir tué.

Cette comédie policière légère met en scène Louis De Funès durant sa « jeune carrière », dont les mimiques laissent déjà entrevoir les plus grands rôles à venir. Le film prend l’allure d’un ballet autour d’un cadavre dont tout le monde souhaite se débarrasser… « Mais qui a tué Harry? » d’Hitchcock, à la française !

Hommage à Jean-Paul Belmondo

Dimanche 03 octobre 2021 à 17h – UGC Ciné Cité Lille

Véritable légende du 7ème art, Jean-Paul Belmondo a su faire de la comédie une de ses spécialités, tournant pour les plus grands auteurs et réalisateurs, toujours en compagnie de partenaires merveilleux, de Jean Gabin à Lino Ventura, en passant par Bourvil, Claudia Cardinale, Françoise Dorléac, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort ou Jacqueline Bisset.

Le festival lui rend hommage cette année à travers une exposition « Belmondo, comédies en cascade » ainsi que la projection de trois comédies emblématiques, d’un documentaire et d’une rencontre avec des personnalités l’ayant côtoyé durant sa carrière.

Les films projetés :

Un Singe en hiver (Henri Verneuil, 1962)

Les Tribulations d’un Chinois en Chine (Philippe de Broca, 1965)

Le Cerveau (Gérard Oury, 1969)

Belmondo l’influenceur (Jeff Domenech, 2020)

Exposition Belmondo : Comédies en Cascade

Du 11 septembre au 10 octobre 2021 à 17h – Palais Rihour

Horaires d’ouverture : tous les jours de 10h à 18h (dernière visite à 17h30) – Entrée libre

Après Pierre Richard, Gérard Oury et Bourvil, le Festival CineComedies consacre sa nouvelle exposition à une autre icône populaire du cinéma français : Jean-Paul Belmondo.

Agrémentée par des documents rares et des objets exceptionnels (costumes de films, accessoires de tournage, photos inédites, affiches étrangères, archives audiovisuelles…), l’exposition sera l’occasion d’un parcours initiatique autour des comédies les plus emblématiques du « Magnifique ».

Horaires d’ouverture : tous les jours de 10h à 18h (dernière visite à 17h30) – Entrée libre

Michel Leclerc, Parrain du CineComedies Lab

Le scénariste-réalisateur Michel Leclerc(Le Nom des gens, La Lutte des classes) sera le parrain de la troisième édition du CineComedies Lab, la résidence d’écriture du Festival,dirigée par Fadette Drouard (Patients, Papicha, La Fine Fleur).

Après avoir prodigué ses précieux conseils aux scénaristes de la résidence, Michel Leclerc présentera son premier film au public d’Arenberg Creative mine, et son dernier en date à la Maison Folie de Wazemmes.

Les films projetés :

Le Nom des gens (2010)

La Lutte des classes (2019)

CineComedies Expérience

Dimanche 03 octobre 2021 à 11h & 14h30 – Péniche l’Eldorado – 5€ / 8€

Découvrez La Vie est un long fleuve tranquille comme vous ne l’avez encore jamais vu !

Embarquez à bord de la péniche l’Eldorado pour une projection immersive et festive (animation musicale) sur la Deûle, théâtre d’une scène d’anthologie de la comédie culte d’Etienne Chatiliez, tournée également dans plusieurs villes de la Métropole lilloise : Roubaix, Lille, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq.

CineComedies en librairie !

L’intégrale Delépine & Kervern en coffret DVD collector.

CineComedies lance sa collection de livres avec les éditions La Tengo

Conçu en étroite collaboration avec les 2 auteurs-réalisateurs, Le Cinéma de Benoît Delépine & Gustave Kervern dévoile les coulisses (souvent délirantes) de chacun de leurs tournages. Film par film, le duo retrace en détail les étapes de créations successives (de l’écriture au montage) d’une oeuvre aussi libre que décapante. Au fil de ces entretiens se dessinent d’authentiques aventures artistiques et humaines en présence de personnalités hors-normes. Commentée sous la forme d’une “histoire orale”, cette filmographie exhaustive est illustrée par des documents rares (photos et documents personnels) et s’accompagne des témoignages exclusifs de leurs proches collaborateurs et comédiens fétiches, dont Jean Dujardin, Albert Dupontel, Blanche Gardin, Vincent Lacoste, Bouli Lanners, Corinne Masiero, Yolande Moreau, Denis Podalydès et Benoît Poelvoorde.

L’intégrale Delépine & Kervern en coffret DVD collector

L’intégrale des films de Benoît Delépine et Gustave Kervern enfin réunie dans un coffret collector 9 DVD : Aaltra, Avida, Louise-Michel, Mammuth, Le Grand Soir, Near Death Experience, Saint Amour, I Feel Good et Effacer L’historique

+ Des heures de compléments exclusifs

+ Mords-Les, un film totalement inédit du duo avec Brigitte Fontaine (durée : 38 minutes)

Distribution Ad Vitam Sortie : 15 octobre 2021

Rencontre/Dédicace

Samedi 02 octobre 2021 à 16h – Furet du Nord

À l’issue de cette rencontre, les auteurs-réalisateurs dédicaceront le livre « Le Cinéma de Benoît Delépine & Gustave Kervern » de Christophe Geudin et Jérémie Imbert (Éditions La Tengo) et le coffret DVD « L’intégrale Delépine & Kervern » (Ad Vitam).

Les films projetés gratuitement (sur réservation)

Jeudi 30 septembre 2021

– 18h30 : Louise Michel (Benoît Delépine & Gustave Kervern, 2004) – Le Majestic – Réservation >>> cliquez ici !!!

– 19h30 : De père en flic (Émile Gaudreault, 2009) – UGC Ciné Cité Lille – Réservation >>> cliquez ici !!!

– 20h30 : Saint Amour (Benoît Delépine & Gustave Kervern, 2004) – Le Majestic – Réservation >>> cliquez ici !!!

Vendredi 01 octobre 2021

– 17h30 : Aaltra (Benoît Delépine & Gustave Kervern, 2004) – Le Majestic – Réservation >>> cliquez ici !!!

– 18h : De père en flic 2 (Émile Gaudreault, 2017) – UGC Ciné Cité Lille – En présence de la réalisatrice – Réservation >>> cliquez ici !!!

– 19h30 : Les Galettes de Pont-Avent (Joël Séria, 1975) – Le Majestic – Suivi d’une rencontre avec Joël Séria et Jeanne Goupil – Réservation >>> cliquez ici !!!

– 20h30 : Jeune Juliette (Anne Émond, 2019) – Le Fresnoy de Tourcoing – Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Anne Émond – Réservation >>> cliquez ici !!!

Samedi 02 octobre 2021

11h : La Grande Séduction (Jean-François Pouliot, 2003) – UGC Ciné Cité Lille – En présence du scénariste Ken Scott – Réservation >>> cliquez ici !!!

11h15 : Le Petit baigneur (Robert Dhéry, 1967) – UGC Ciné Cité Lille – Réservation >>> cliquez ici !!!

11h30 : Courts-métrages de Benoît Delépine et Gustave Kervern – UGC Ciné Cité Lille – En présence des réalisateurs – Réservation >>> cliquez ici !!!

14h : Les Tribulations d’un Chinois en Chine (Philippe de Broca, 1965) – UGC Ciné Cité Lille – Réservation >>> cliquez ici !!!

14h15 : 1981 (Ricardo Trogi, 2009) – Le Majestic – Réservation >>> cliquez ici !!!

14h45 : La Guerre des Tuques (André Mélançon, 1985) – Le Fresnoy de Tourcoing – Réservation >>> cliquez ici !!!

15h15 : Mammuth (Benoït Delépine & Gustave Kervern, 2010) – Le Majestic – Réservation >>> cliquez ici !!!

16h45 : Allez France ! (Robert Dhéry, 1964) – UGC Ciné Cité Lille – En présence de Catherine Mathelin-Vanier, fille de Robert Dhéry et Colette Brosset – Réservation >>> cliquez ici !!!

17h15 : Le Sens de l’humour (Émile Gaudreault, 2011) – Le Majestic – En présence du réalisateur – Réservation >>> cliquez ici !!!

17h30 : Effacer l’histoire (Benoît Delépine & Gustave Kervern, 2020) – UGC Ciné Cité Lille – Réservation >>> cliquez ici !!!

19h30 : Un Singe en hiver (Henri Verneuil, 1962) – Le Métropole – Réservation >>> cliquez ici !!!

19h45 : Bach et Bottine (André Mélançon, 1986) – Le Fresnoy de Tourcoing – Réservation >>> cliquez ici !!!

20h : La Femme de mon frère (Monia Chokri, 2019) – Le Majestic – Réservation >>> cliquez ici !!!



Dimanche 03 octobre 2021

11h : La Belle américaine (Robert Dhéry, 1961) – UGC Ciné Cité Lille – En présence de Catherine Mathelin-Vanier, fille de Robert Dhéry et Colette Brosset – Réservation >>> cliquez ici !!!

11h15 : Bach et Bottine (André Mélançon, 1986) – Le Majestic – Réservation >>> cliquez ici !!!

11h30 : I Feel Good (Benoît Delépine et Gustave Kervern, 2018) – UGC Ciné Cité Lille – Réservation >>> cliquez ici !!!

14h : Le Cerveau (Gérard Oury, 1969) – UGC Ciné Cité Lille – Réservation >>> cliquez ici !!!

14h15 : Starbuck (Ken Scott, 2011) – Le Majestic – Suivi d’une rencontre avec Ken Scott – Réservation >>> cliquez ici !!!

14h30 : Le Grand soir (Benoît Delépine et Gustave Kervern, 2012) – UGC Ciné Cité Lille – Réservation >>> cliquez ici !!!

16h : Avida (Benoît Delépine et Gustave Kervern, 2006) – L’Univers – En présence des réalisateurs – Réservation >>> cliquez ici !!!

16h45 : Belmondo l’influenceur (Jeff Domenech, 2020) – UGC Ciné Cité Lille – Suivi d’une rencontre autour de Jean-Paul Belmondo – Réservation >>> cliquez ici !!!

17h : Le Déclin de l’empire américain (Denys Arcand, 1986) – Le Majestic – Réservation >>> cliquez ici !!!

17h : Dans l’eau… qui fait des bulles ! (Maurice Delbez, 1961) – UGC Ciné Cité Lille – Réservation >>> cliquez ici !!!





