Plus de 54 000 participants pour la 3ème édition du Festival Séries Mania

Du jeudi 26 août au jeudi 02 septembre 2021, le Festival Séries Mania a réuni un grand nombre de spectateurs et de professionnels. Séries Mania est désormais le plus grand festival international des séries ! Cette édition placée sous le signe des retrouvailles et de la convivialité a accueillie plus de 54 000 participants.

La prochaine édition du Festival Séries Mania est prévue

du vendredi 18 mars au vendredi 25 mars 2022.

La nouvelle plateforme Séries Mania Digital a connu un succès considérable pour une première année avec 55 000 visites et 300 000 vues. Elle reste d’ailleurs ouverte toute l’année pour les professionnels afin de leur permettre d’entrer en contact via le Who’s who ou encore découvrir et sourcer des projets en développement.

Côté programmation, les 88 séances du festival ont permis aux spectateurs de découvrir sur grand écran plus de 50 séries issues de 22 pays, dont 25 avant-premières mondiales ; un véritable tour du monde concrétisé par la présence à Lille d’équipes artistiques venues des quatre coins de la planète : Turquie, Corée du Sud, États-Unis, Islande, Croatie, Canada, Danemark, Italie, Israël, Colombie…

La Compétition Internationale

Le jury international, présidé par le créateur, scénariste, réalisateur, producteur et critique israélien Hagai Levi, entouré de Désirée Nosbusch (actrice, Belgique), Zineb Triki (actrice, France/Maroc), Steven Canals (créateur, scénariste, réalisateur, producteur, Etats-Unis), Thibault de Montalembert (acteur, France), Mauricio Katz (créateur, scénariste, producteur, Mexique) a attribué 3 prix parmi les 8 séries présentées en avant-première mondiale ou internationale en présence de leurs équipes.



Les membres du Jury International

Grand Prix : Blackport (Islande)

Meilleure Actrice : Marie Reuther pour Kamikaze (Danemark)



Meilleur Acteur (prix collectif) : Itamar Rothschild, Orr Amrami, Shmuel Vilozni pour The Echo of your voice (Israël)

L’actrice Marie Reuther

Panorama International

Ce tout 1er jury du Panorama International, présidé par l’essayiste et grand reporter française Florence Aubenas, entourée de Laïla Marrakchi (réalisatrice, scénariste, France/Maroc), Linh-Dan Pham (actrice, France/Viêt-Nam), Lucas Englander (acteur, Autriche), Ron Leshem (scénariste, auteur, producteur, Israël) a attribué 3 prix parmi les 15 séries présentées en avant-première française, européenne et mondiale.

Les membres du jury Panorama International

Meilleure série : The Last Socialist Artefact (Croatie)

Prix spécial du jury : Vida de Colores (Colombie)

Meilleure Série – Jury étudiants : We are Lady Parts (Royaume-Uni)

Le réalisateur de Vida de Colores – David David

Compétition Française

Le jury de la presse internationale composé de ​​Carolin Ströbele (Die Zeit on line, Allemagne), Alberto Rey (El Mundo, Espagne), Elçin Yahşi (Oksijen, Turquie), Anna Tatarska (Gazeta Wiborska et Vogue, Pologne), Morten Andreas Steingrimsson (Nettavisen, Norvège) a attribué 4 prix parmi les 6 séries françaises présentées en Première mondiale en présence de leurs équipes.

Une partie du jury de la presse internationale

Meilleure Série : Jeune et Golri

Meilleure Actrice : Ariane Labed pour L’Opéra

Meilleur Acteur : Daniel Njo Lobé pour Le Code

Meilleure Musique Originale : Pierre Leroux pour Jeune et Golri

L’acteur Daniel Njo Lobé

Compétition Comédies

Meilleure Série – Jury des lycéens : Fisk (Australie)

Mention spéciale : Les Tribulations de Georges et Fernand (France)

Formats Courts

Meilleure Série : Something Undone (Canada)

L’actrice Madison Walsh

Prix du Public

Germinal (France)

Le créateur Julien Lilti

Le réalisateur David Hourrègue

Le producteur Alban ETIENNE

Les temps forts du Festival

Le Village by Crédit Mutuel installé place Rihour a accueilli de nombreux curieux venus découvrir les différentes expositions, l’escape game « Bureau des Légendes », l’espace VR… Petits et grands ont aussi pu se photographier dans les décors reconstitués de séries et participer aux divers ateliers mis à leur disposition.

Concours Cosplay Stand-up en séries Espace Immersif Dexter

Le Village du festival a également accueilli plusieurs centaines de fans lors de dédicaces avec leurs stars préférées : les acteurs de la série Demain nous appartient (Kamel Belghazi, Honorine Magnier, Franck Monsigny, Luce Mouchel et Ariane Séguillon), le Cast d’Ici tout commence (Clément Rémiens, Benjamin Baroche, Rebecca Benhamour, Azize Diabaté et Mikaël Mittelstadt), l’équipe d’Un si grand soleil (Teïlo Azaïs, Aurore Delplace, Fabrice Deville et Naïma Rodric), les actrices de Tropiques Criminels (Sonia Rolland et Béatrice de la Boulaye),… Les stand-uppers étaient également présents au Village lors de rencontres : Nora hamzawi, Agnès Hurstel, Alex Ramirès…

Des Invités Prestigieux

Cette édition a été marquée par la venue de plusieurs invités : l’actrice américaine Audra McDonald, la comédienne Muriel Robin, l’actrice Anny Duperey, l’ancien policier devenu acteur, réalisateur et scénariste Olivier Marchal, le chanteur, acteur Benjamin Biolay, l’actrice Anne Marivin, l’acteur Guillaume de Tonquédec, l’actrice Alix Poisson ou encore les actrices Miou-Miou et Virginie Ledoyen...

Anny Duperey Audra McDonald Muriel Robin Olivier Marchal Alix Poisson & Guillaume de Tonquédec Miou-Miou & Virginie Ledoyen

