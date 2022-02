Pairi Daiza rouvre pour une saison 2022 de 11 mois !

Le Jardin des Mondes Pairi Daiza à Brugelette en Belgique (à 1h de Lille) est ouvert du 12 février 2022 au 08 janvier 2023. Avec une saison de 11 mois sans interruption, Pairi Daiza est cet espace d’émotions et de découvertes qui se visite, à présent, au fil des saisons. Il n’y a plus de moments creux. Le Parc vit, se transforme, se révèle de février à janvier. Ce déploiement se fait au fil des floraisons : un accent tout particulier a été mis sur les couleurs avec, pendant la fermeture la plantation de milliers de vivaces et de fleurs à bulbes.

Les animations Pairi Daiza 2022

Crédit Photo : © Pairi Daiza Crédit Photo : © Zoom Sur Lille Crédit Photo : © Zoom Sur Lille

La saison a débuté sur le thème de l’amour avec des décorations dans le Parc, l’exposition tendresse ou encore « l’Arbre à Voeux » qui a récolté tout le week-end dernier les déclarations d’amour des visiteurs.

Pour le Car na val une atmosphère de fête costumée dans Cambron-l’Abbaye.

Pâques et ses oeufs géants seront un moment de floraison magnifique avec les milliers de fleurs à bulbes qui vont colorer les Jardins et les mondes. Les parterres ont été refaits partout dans le Parc.

Cet été verra le retour des Estivales les vendredis et samedis de juillet et août. Avec des veillées musicales et des clôtures tardives.

Dès la mi-octobre, le Jardin des Mondes sera en mode Halloween. Et cette année encore, le Parc vous offre un Halloween inclusif et familial. L’ambiance sera joyeuse, les artistes envahiront le Parc et ils valoriserons les légendes du monde.

Pour Winter Time, dès le 1er décembre 2022, le Parc deviendra le plus grand Jardin lumineux du Royaume de Belgique. L’ambiance sera féerique avec des illuminations, nos mappings vidéos, le Dôme gourmand et des décorations de fin d’année réparties sur l’entièreté du Parc.

Le parc animalier Pairi Daiza 2022

L’arrivée de Julia et Moli deux orangs-outans de Sumatra en provenance de Budapest.

Celle de 5 ours noirs américains qui rejoignent les 5 ours qui résidaient déjà dans la Dernière Frontière.

L’accord avec la Chine sur la prolongation du séjour de Tian Bao. Construction d’un nouveau territoire pour les jumeaux nés en 2019. Un parcours qui permettra de rendre visite aux 5 pandas géants. C’est une grande chance et le parc est heureux de pouvoir permettre aux visiteurs de multiplier les possibilités d’observer de façon qualitative les pandas géants dans 4 territoires différents.

Crédit Photo : © Pairi Daiza

L’arrivée prochaine de manchots royaux, une troisième espèce de manchots qui rejoindra les manchots papous et les gorfous sauteurs dans la Grotte aux manchots.

L’accueil imminent de Gasira et Uzuri, deux femelles gorilles des Plaines de l’Ouest qui arriveront à Pairi Daiza en fin de ce mois de février. Elles arriveront respectivement des zoos de Cologne et de Duisburg.

Et puis, comme chaque saison, de nombreuses naissances et autres arrivées devraient se produire.

La fermeture, même brève, a été l’occasion d’améliorer ou de rafraîchir certains territoires. C’est le cas de celui des gibbons à joues jaunes, et de celui des buffles d’eaux et visayas.

Les équipes botaniques ont aménagé de nouveaux gazons, planté des vivaces et des bulbes par milliers pour colorer encore plus le Jardin. Chaque mois, au fil des saisons les millions de fleurs et d’arbres donneront aux jardins une allure et une senteur différente.

Et puis, nouvelle très attendue, les moments privilégiés entre les visiteurs et les protégés du parc peuvent reprendre. Les Animal Adventure, Soigneur d’un jour et stages “Petits futés” seront à nouveaux organisés dès la fin du printemps.

Logement et restauration à Pairi Daiza

La magie de Pairi Daiza, c’est aussi cette possibilité de vivre une expérience immersive au plus près des animaux en séjournant dans des chambres ou lodges confortables. En 2021 encore, les 100 logements ont affiché un taux de remplissage de près de 100% sur toute l’année et une satisfaction de 96% pour les résidents. La demande est très forte et le parc étudie la possibilité de compléter cette offre d’ici peu.

Crédit Photos : © Pairi Daiza

En attendant, il reste quelques disponibilités en semaine en février. Pendant tout le mois de février, mois de l’amour, les résidents profitent de doux extras (bulles et chocolats en chambre).

En 2022, l’offre de restauration s’étoffe avec le Thaï Gourmet. Installé au cœur du Mersus Emergo, ce restaurant Thaï est une invitation au voyage. On y propose une cuisine authentique aux saveurs de la Thaïlande avec vue sur le Refuge de la Pairi Daiza Foundation qui recueille les reptiles abandonnés ou saisis.

Le restaurant gastronomique le Mokkï proposera quant à lui, une formule du midi de haut de gamme à petit prix. Cette offre gustative locale et de saison s’inscrit pleinement dans la volonté d’offrir aux visiteurs un émerveillement total pour chaque expérience à Pairi Daiza. Qu’elle soit zoologique, botanique, architecturale, spirituelle ou gastronomique.

Crédit Photos : © Pairi Daiza

Projets à venir à Pairi Daiza

Crédit : © Pairi Daiza



Pour la première fois de son histoire, Pairi Daiza va se doter d’une entrée digne de ce nom. Les visiteurs seront accueillis sur une grande esplanade prolongée d’une galerie couverte de 120 mètres. Dans cette allée couverte de 120 m qui aboutira sur l’espace de vente et de contrôle des tickets, les visiteurs seront immergés dans l’histoire et la philosophie du Parc. Il y aura d’abord l’évocation des voyages qui ont inspiré Eric Domb et puis des scènes représentant les Mondes du Parc.

Passé cette majestueuse entrée, le visiteur arrivera dans l’ Œuf des mondes. Une esplanade elliptique de 90 m/60 m découpée en 12 jardins qui les accueillera à bras ouverts. Les 12 jardins représentent les mondes présents et à venir de Pairi Daiza. Ils sont aussi l’évocation des missions et ambitions du Jardin des Mondes. Au centre, retrouvez l’arbre de vie qui irrigue les jardins. Devant l’aquarium, un bassin miroir reflétera l’architecture néoclassique de ce château. Cette nouvelle entrée et cet Œuf des Mondes, sorte de représentation miniature du projet Pairi Daiza, permettra de desservir plus harmonieusement la circulation dans le Parc en laissant à chaque visiteur le loisir d’organiser à sa façon sa journée.

Dans le parc, un biotope est aujourd’hui encore absent, puisque peu résistant au climat belge : le climat tropical de l’Amazonie. Pairi Daiza va donc construire une serre de 4 hectares mettant les biotopes tropicaux et les visiteurs à l’abri des assauts du climat hivernal local. Ce nouveau Monde, Sanctuary, confortera l’objectif d’une ouverture du parc tout au long de l’année. C’est un challenge technique et environnemental. Une première mondiale en termes de dimension et de recours aux technologies vertes. Le projet se veut être un modèle pour le futur et un exemple des meilleures pratiques à travers le monde. Pairi Daiza veut démontrer qu’il est possible aujourd’hui de construire un projet très ambitieux offrant un confort optimal tout en respectant l’environnement en n’utilisant que des énergies 100% renouvelables. Cet objectif pourra être renforcé à l’avenir par d’autres techniques encore en cours de développement qui pourront être ultérieurement intégrées au projet.

La Pairi Daiza Foundation en 2022

Les visiteurs de Pairi Daiza, ils étaient 1,870 millions en 2021, ont cette formidable sensibilité et cette très grande attention à l’égard des dangers que courent la planète les espèces.

Il est possible de transformer le succès du parc en un mouvement collectif majeur. Pairi Daiza et la Pairi Daiza Foundation réfléchissent à la manière de mobiliser les visiteurs pour agir pour la protection des habitats naturels et la conservation des espèces.

Vous l’aurez compris, le Parc et la Fondation ne font plus qu’un avec la volonté d’être un acteur capable de faire la différence aussi en-dehors de ses murs.

Plusieurs moments forts vont jalonner 2022 :

Le rêve de Pairi Daiza et de ses partenaires Allemands et Brésiliens est de réintroduire les Aras de Spix (ces magnifiques perroquets bleus éteints dans la nature depuis 22 ans et connus du grand public par le film d’animation « Rio ») dans la nature. C’est cette année que leurs efforts devraient porter leurs fruits. Après une longue adaptation, des premiers individus devraient être relâchés dans leur région d’origine au Brésil cette année.

L’engagement de la Fondation en faveur des orangs-outans de Bornéo va s’amplifier en 2022. Après avoir financé le reboisement et l’irrigation de ce qui était leur territoire, Pairi Daiza Foundation participe à la réintroduction de 9 orangs-outans qui avaient été recueillis par le partenaire local, la BOS Foundation, alors qu’ils avaient été privés de leurs parents et/ou de leur habitat en raison du braconnage et de la déforestation. Après un long processus de réhabilitation, ils sont à présent dans la dernière étape avant leur retour dans la nature de Bornéo. Ils effectuent, en ce moment même, un séjour sur des îles de réadaptation, en pleine forêt, où ils pourront aiguiser leurs compétences de survie en conditions réelles. Les équipes de Pairi Daiza préparent encore d’autres projets orangs-outans pour 2022.

Pairi Daiza œuvre aussi pour venir à bout de l’herpèsvirus des éléphants, cette maladie mortelle et fulgurante qui menace les éléphants d’Asie. Une collaboration avec une start-up françaises, Vaxinano, vise à développer un vaccin contre cette maladie hémorragique aigue qui entraîne la mort des jeunes éléphants d’Asie dans plus de 80% des cas et ce en quelques heures ou quelques jours à peine. Le vaccin est une nécessité et Pairi Daiza qui est déjà un centre de référence en Europe pour le plasma veut jouer un rôle majeur dans cette avancée.

Crédit Photo : © Pairi Daiza

En Belgique, la Fondation sera aussi très active cette année :

– ils poursuivent avec Natagora la réintroduction des sonneurs à ventres jaunes dans les rivières;

– ils sont co-acteur du projet Nassonia qui vise à renaturer la forêt de Saint-Hubert et à valoriser le

massif forestier de manière novatrice, par une gestion intégrée et participative ancrée dans le développement territorial.

– le refuge pour reptiles et amphibiens va continuer son important travail. Pairi Daiza a recueilli

623 protégés en 2021. Ils vont continuer leur travail avec les douanes et les autorités et aussi avec les particuliers qui ne parviennent plus à prendre soin de ces animaux qui ont des besoins très spécifiques.

En 2022, ils ont amplifier la sensibilisation dans le Parc et proposer des animations dont les bénéfices iront à la Fondation. Les bénévoles de la Fondation seront plus visibles et placés dans des endroits de passage comme le belvédère des girafes, le Temple d’Ani ou à la mini-ferme.

Crédit Photo : © Pairi Daiza

Chacun à sa façon et selon ses moyens, va pouvoir s’engager dans la conservation des espèces et la préservation active de la nature. On peut devenir bénévoles et participer à la sensibilisation, devenir parrain d’une des espèces Pairi Daiza ou faire des dons. Les moyens d’actions vont s’étendre.

Infos pratiques

Pairi Daiza

Domaine de Cambron – Brugelette (Belgique)

Ouverture : du 12 février 2022 au 08 janvier 2023

Tarifs 2022 :

– abonnements à partir de 88€ (gratuit pour les moins de 3 ans) / parking : 32€ (pour la saison).

Infos >>> cliquez ici !!!

– individuel à partir de 28€ (gratuit pour les moins de 3 ans) / parking : 9€ (par voiture)

Site internet de Pairi Daiza

Facebook de Pairi Daiza

Twitter de Pairi Daiza

Source : Pairi Daiza / Photos et images : DR / © Pairi Daiza / © Zoom Sur Lille