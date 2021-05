Pairi Daiza, le Jardin des Mondes est de nouveau accessible pour les Français à partir du 03 mai 2021

Les voyages à des fins récréatives et ou touristiques sont de nouveau tolérés entre la France et la Belgique. Une occasion d’aller faire un tour dans le Jardin des Mondes Pairi Daiza à Brugelette (à 1h de Lille) ! Voyager sur les cinq continents à la rencontre de plus de 7 000 animaux !



Naissances et arrivées récentes

Depuis la fermeture en novembre en raison de la crise sanitaire, la vie a continué à Pairi Daiza. De nombreuses naissances se sont produites. Mathaï, l’orang-outan, Sayun, l’éléphant d’Asie mais aussi des manchots du Cap, des rats-taupes nus, un cerf cochon et plusieurs poissons. Certains animaux ont rejoints Pairi Daiza ces derniers mois, tel que Seriy, un bel ours blanc mâle de 5 ans. Seriy est le jumeau de Beliy qui était déjà dans La Terre du Froid. Ils sont nés tous les 2 parmi les hommes le 28 novembre 2015. Autres transferts dans La Terre du Froid, Tania, une imposante morse femelle âgée de 17 ans ainsi qu’une dizaine de manchots papous (Pygoscelis papua). Pairi Daiza a aussi accueilli un panda roux, un tapir d’Amérique du sud, 2 paradisiers petits émeraudes, des antilopes cervicapes, un iguane noir d’Utila, un Grand Géocoucou et une pyrague de Steller. Autant d’animaux nés dans d’autres jardins zoologiques et qui ont été confiés au Parc de Brugelette dans le cadre de programmes internationaux de sauvegarde de ces espèces vulnérables ou en danger.

Sayun – Éléphant d’Asie Mathaï – Orang-outan Ours Blanc

Les Huit Mondes de Pairi Daiza

Cap Austral : diable de Tasmanie, dragon d’eau d’Australie, échidné, ibis d’Australie, kangourou roux, koala, pélican à lunettes, wombat,…

Cambron – L’Abbaye : condor des Andes, harfang des neiges, chouette de l’Oural, ara bleu, flamant du Chili, saki à face blanche, tamarin pinché, écureuil à ventre rouge, cacatoès à huppe rouge, chien de prairie, tapir d’Amérique du Sud, bernache du Canada, vautour de l’Himalaya, aigle huppard, panthère nébuleuse, mangouste naine, tortue géante d’Aldabra, paresseux à deux doigts, ibis rouge, fourmilier géant, pygargue à tête blanche, toucan toco, alpaga, grand duc d’Europe, dromadaire, capybara, suricate…

Tapir d’Amérique du Sud

La Terre des Origines : autruche d’Afrique, éléphant d’Afrique, girafe, gnou, gorille des plaines de l’Ouest, grue couronnées, guépard, hippopotame commun, hyène tachetée, lion d’Afrique, maki catta, pélican blancs, perroquet jaco, phacochère, rhinocéros blanc, saïmiri du Pérou, siamang, vari noir et blanc, zèbre de Burchell,…

Gorille des plaines de l’Ouest

Cambron-sur-Mer : manchot du Cap, otarie à Fourrure, phoque commun,…

Phoque commun

Le Royaume de Ganesha : buffle d’eau, dragon de Komodo, éléphant d’Asie, loutre asiatique, macaque à crête, orang-outan, porc-épic, tigre blanc royal,…

Loutre asiatique

Le Royaume du Milieu : alligators de Chine, binturong, cerf du père David, cigogne blanche, gibbon à joues jaunes, grue de Sibérie, léopard des neiges, macaque japonais, muntjac indien, ours à collier, panda géant, panda roux, takin doré,…

La Dernière Frontière :

loup gris, marmotte des Alpes, otarie de Steller (les plus grandes otaries du monde !), ours bruns, ours noirs, puma, wapiti…

La Terre du Froid : bison d’Amérique, manchot, morse, ours blancs, renne, tigre de Sibérie,…

Tigre de Sibérie

100 logements disponibles

Dans La Dernière Frontière et La Terre du Froid, Pairi Daiza Resort propose aux visiteurs une offre de séjours qui répond aux attentes des hôtes les plus exigeants. Des offres uniques pour une expérience inoubliable, à vivre seul, en couple, en famille, entre amis. Et en toute sécurité, près de chez soi. Cette saison, en plus des 96 logements (chambres d’hôtels, lodges, maisons enterrées, chambres avec vision subaquatique, etc.) qui permettent de séjourner auprès d’animaux extraordinaires tels que ours bruns et noirs, loups, morses, ours blancs, daims, tigres de Sibérie et otaries de Steller, il sera possible de dormir près des manchots papous.

D’une capacité de 4 à 5 personnes, ces chambres très confortables aux matériaux de haute qualité sont placées au cœur de La Grotte aux Manchots, un nouveau territoire qui sera accessibles aux visiteurs d’un jour lorsque les lieux couverts pourront être rouverts. 2 chambres sont semi-immergées pour pouvoir observer les manchots dans l’eau. Les 2 autres proposent une vue plongeante sur l’ensemble de la Grotte. Que cela soit dans La Terre du Froid ou dans La Dernière Frontière, séjourner au Pairi Daiza Resort, c’est faire un Tour du Monde à deux pas de chez soi.

Le séjour en demi-pension comprend toujours :

– les entrées pour chaque résident pour 2 jours dans le Parc,

– les petits-déjeuners et repas du soir,

– l’accès au parc avant les visiteurs d’un jour,

– des moments privilégiés avec les animaux,

– une nuit près des animaux,

– l’accès à La Dernière Frontière et à La Terre du Froid en dehors des heures d’ouverture,

– le parking,

– un cadeau de bienvenue.

Les offres de séjours en demi-pension sont proposées à partir de 129€ par personne. Une réduction de 10% est octroyée par logement dans lequel réside au moins un abonné 2021. Afin de garantir un séjour en toute sécurité dans la situation actuelle, des mesures supplémentaires sont appliquées par l’ensemble du personnel qui a été formé en conséquence.

Infos pratiques

Pairi Daiza

Domaine de Cambron – Brugelette (Belgique)

Ouverture : du 13 février au 11 novembre 2021 & du 18 décembre 2021 au 09 janvier 2022.

Tarifs 2021 :

– abonnements à partir de 78€ (gratuit pour les moins de 3 ans) / parking : 32€ (pour la saison).

– individuel à partir de 27€ (gratuit pour les moins de 3 ans) / parking : 9€ (par voiture)

Source : Pairi Daiza / Photos et images : DR / © Pairi Daiza