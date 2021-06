Mercredi 30 juin 2021, le Lille Métropole Athlétisme organise la Course de la Citadelle. Cet événement a vocation de permettre, au plus grand nombre, un accès à une pratique sportive individuelle et familiale (marche et course), au cœur de la Citadelle de Lille. Au programme : une épreuve Randonnée, une course de 5km et 10km pour les spécialistes et initiés en quête de dépassement de soi.

Horaires des courses et randonnée

17h/17h30 : randonnée famille – 5km

19h : 5km

19h30 : 5km – entreprises

20h > 22h : 10km



Départ par vagues : 200 personnes / 30 minutes

Tarifs :

10km = 11€

5 km = 7€

Randonnée famille 5km = 4€

Inscription jusqu’au dimanche 13 juin 2021 à 23h59 >>> cliquez ici !!!

Site internet du Lille Métropole Athlétisme

Source & images : DR – © Lille Métropole Athlétisme