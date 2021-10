Mercredi 06 juillet 2022, la 5ème étape du Tour de France partira de Lille

La 5ème étape du Tour de France s’élancera de Lille le mercredi 06 juillet 2022 ! 28 ans après le grand départ de 1994 et 6 ans après son dernier passage en 2014 (le peloton avait alors traversé la ville par les Bois-Blancs, le boulevard de la Liberté et la rue du Faubourg de Roubaix en direction du Grand Stade Pierre-Mauroy lors de l’étape entre Le Touquet et Lille Métropole), Lille aura à nouveau l’honneur d’être ville départ lors de la 5ème étape de la prochaine Grande Boucle.

Le départ de cette étape Lille Métropole – Arenberg Porte du Hainaut sera donné devant le siège de la Métropole Européenne de Lille, boulevard Hoover. Le Village du Tour de France sera installé aux abords du siège communautaire de la MEL.

Depuis la création du Tour de France en 1903, Lille a été 16 fois ville de départ et 15 fois ville d’arrivée d’une étape* de la Grande Boucle.

* Les étapes du Tour à Lille depuis 1906 :

1906 : 1ère étape, Paris – Lille, 275 km : Émile Georget

1933 : 1ère étape, Paris – Lille, 262 km : Maurice Archambaud

1933 : 2ème étape, Lille – Charleville, 192 km : Learco Guerra

1934 : 1ère étape, Paris – Lille, 262 km : Georges Speicher

1934 : 2ème étape, Lille – Charleville, 192 km : René Le Grevès

1935 : 1ère étape, Paris – Lille, 262 km : Romain Maes

1935 : 2ème étape, Lille – Charleville, 192 km : Charles Pélissier

1936 : 1ère étape, Paris – Lille, 258 km : Paul Egli

1936 : 2ème étape, Lille – Charleville, 192 km : Robert Wierinckx

1937 : 1ère étape, Paris – Lille, 263 km : Jean Majerus

1937 : 2ème étape, Lille – Charleville, 192 km : Maurice Archambaud

1938 : 20ème étape, Saint-Quentin – Lille, 107 km : François Neuville

1938 : 21ème étape, Lille – Paris, 279 km : Antonin Magne

1947 : 1ère étape, Paris – Lille, 236 km : Ferdi Kübler

1947 : 2ème étape, Lille – Bruxelles, 182 km : René Vietto

1950 : 3ème étape, Liège – Lille, 232 km : Alfredo Pasotti

1950 : 4ème étape, Lille – Rouen, 231 km : Stan Ockers

1953 : 3ème étape, Liège – Lille, 221 km : Stanislas Bober

1953 : 4ème étape, Lille – Dieppe, 188 km : Gerrit Voorting

1954 : 2ème étape, Beveren-Waas – Lille, 255 km : Louison Bobet

1954 : 3ème étape, Lille – Rouen, 219 km : Marcel Dussault

1956 : 2ème étape, Liège – Lille, 217 km : Alfred De Bruyne

1956 : 3ème étape, Lille – Rouen, 225 km : Arrigo Padovan

1960 : 1ère étape, Lille – Bruxelles, 108 km : Julien Schepens

1980 : 5ème étape, Liège – Lille, 249 km : Bernard Hinault

1980 : 6ème étape, Lille – Compiègne, 215 km : Jean-Louis Gauthier

1982 : 6ème étape, Lille – Lille, 233 km : Jan Raas

1994 : Prologue (contre la montre), Lille – Euralille, 7,2 km : Chris Boardman

1994 : 1ère étape, Euralille – Armentières, 234 km : Djamolidine Abdoujaparov

2014 : 4ème étape, Le Touquet – Lille Métropole, 163 km : Marcel Kittel

Source : Ville de Lille & Métropole Européenne de Lille – Photos : © Archive Zoom Sur Lille