Mardi 16 mars 2021, Flonflons lance son web magazine intitulé « Ainsi Font Flonflons ». Toutes les semaines, découvrez des artistes en live, des interviews et des sujets différents.

Flonflons

« Chez Flonflons, on est triste de ne plus vous voir alors on s’est dit qu’on allait venir à vous !

Vos artistes préférés s’invitent chez vous ! Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et flonflons.tv le Mardi 16 mars à 18h30 pour un live haut en couleurs avec nos invités exceptionnels, Étienne Boulanger, effigie de notre affiche 2021, et ses musiciens, Eric Paul, notre président et Chicken, notre graphiste, pour un tout nouveau magazine AINSI FONT FLONFLONS. »

Où voir Flonflons TV

Facebook de Flonflons

Site de Flonflons TV



Source et image : DR / © Flonflons