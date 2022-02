Mardi 08 février 2022, avant-première à Kinepolis Lomme du film « La revanche des crevettes pailletées »

Mardi 08 février 2022 à 19h30, le Kinepolis Lomme accueillera l’avant première du film « La revanche des crevettes pailletées ». La projection sera précédée d’une présentation en présence du réalisateur Cédric Le Gallo et les comédiens Roland Menou, David Baiot et Bilal El Atreby

Après avoir conquis le cœur du public en 2019, « La revanche des crevettes pailletées » arrive au cinéma toujours co-écrit et co-réalisé par Cédric Le Gallo et Maxime Govare. Les excentriques joueurs de water polo, en route pour la Gay Games de Tokyo, ratent leur correspondance. Mathias, Alex, Damien et leurs amis se retrouvent alors coincés au fin fond de la Russie… dans une région pas vraiment LGBT friendly ! Une nouvelle aventure habile et émouvante qui, grâce à l’humour, est plus engagée dans son propos.

Infos et réservations sur kinepolis fr

Source : Kinepolis France – Image : © Les Improductibles / ©Kaly Production