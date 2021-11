L’Urban Trail de Lille 2021, une redécouverte nocturne de Lille

Samedi 06 novembre 2021, l’Urban Trail de Lille permettait de (re)découvrir des lieux emblématiques de la Ville de Lille, en marchant ou en courant (Musée de l’Hospice Comtesse, Banque de France, Palais des Beaux-Arts…). Une boucle d’environ 8 km était tracée, et les participants pouvaient l’emprunter à leur rythme, car cette course était non chronométrée et sans classement. Équipements sportifs (Palais des sports Saint-Sauveur), culturels (Gare Saint Sauveur, TriPostal…), institutionnels (Hôtel de Ville de Lille, Siège de la MEL, Siège de Région Hauts-de-France…) ouvraient leurs portes dans une ambiance festive et conviviale où au moins une animation était proposée dans chaque site traversé. Environ 5 000 personnes ont pris part à cet événement.



L’Urban Trail – 10km

Il est 20h, les premiers coureurs et marcheurs viennent de partir pour 8km de rencontres insolites, culturelles et musicales…

Les coureurs / marcheurs du Trail – place de la République

Le très beau bâtiment de la Banque de France ouvre exceptionnellement ses portes…

Entrée de la Banque de France de Lille Salle de la Banque de France de Lille

Les coureurs et marcheurs empruntent les rues étroites du Vieux-Lille…

Les coureurs et marcheurs découvrent l’exposition « Au temps des Renarts » au Musée de l’Hospice Comtesse…

Musée de l’Hospice Comtesse Exposition « Au temps des Renarts »

Percussions Africaines, place Louise de Bettignies…

Percussions Africaines

Des artistes attendent les coureurs et marcheurs dans la Vieille Bourse…

Vieille Bourse de Lille aux couleurs de Lille (rouge & blanc) Artiste dans la Vieille Bourse de Lille

Passage rapide devant l’Opéra de Lille…

Opéra de Lille aux couleurs de Lille (rouge & blanc)

Traversée de l’Église Saint-Maurice..

L’intérieur de l’Église Saint Maurice

Des Pomp-pom Girls accueillent les participants dans la salle des pas-perdus de la Gare Lille Flandres…

Pom-pom Girls dans la Gare Lille Flandres

Les coureurs et marcheurs (re)découvrent l’exposition de lille3000 « Colors, etc. » au TriPostal…

Une petite photo ! Bouchon culturel

Le parking du Siège de la Caisse d’Épargne Hauts-de-France se transforme en dancefloor…

Dancefloor by Caisse d’Epargne Hauts-de-France

Passage au pied de la façade iconique de Lille Grand Palais…

Façade iconique de Lille Grand Palais

Les participants découvrent le nouveau Siège de la Métropole Européenne de Lille…

L’Hémicycle Hall d’Accueil DJ

Plusieurs animations musicales (chants, disco-mobile) étaient proposées au Siège de Région Hauts-de-France…

Animation musicale Le chanteur Païkan La Disco Mobile

Traversée du terrain de basket du LMBC au Palais des Sports Saint Sauveur…

Palais des Sports Saint Sauveur

Direction la Mairie de Lille où de nombreuses animations attendent les coureurs et marcheurs…

Les Géants Lillois accueillent les visiteurs DJ Le batteur, pianiste, crooner Gatsby Music

Passage rapide dans la Gare Saint Sauveur…

Gare Saint Sauveur Néons dans le Bistrot de St So

Découverte du Bazaar St So…

Le Bazaar St-So L’intérieur du Bazaar St So

L’Urban Trail poursuit sa route dans le Cours St So où une fanfare attend les participants…

Fanfare dans le Cours St So

Un DJ accueille les coureurs et les marcheurs à la sortie du Parc Jean-Baptiste Lebas…

DJ – Parc Jean-Baptiste Lebas

Le fléchage oriente les inscrits vers une nouvelle aventure…

Fléchage de l’Urban Trail de Lille

Un T-Rex, un fossile de Baleine au Musée d’Histoire Naturelle… émerveillent les petits et les grands…

Coureurs et Marcheurs dans le Musée T-REX Musicien dans la salle d’exposition

La Caserne de Pompiers Malus, l’étape la plus étonnante du parcours ! Ambiance enfumée et la traversée d’un camion de pompiers ! Un rêve d’enfant pour les participants ?…

Dernière étape de l’Urban Trail au Palais des Beaux-Arts de Lille avant l’arrivée…

Palais des Beaux-Arts Hall d’entrée du Palais des Beaux-Arts Animation Musicale

La ligne d’arrivée est proche…

Arrivée place de la République DJ à l’arrivée

Après l’effort, le réconfort.

Place de la République Mascotte du Département du Nord Une petite saucisse-frites

Nos 96 photos de l’Urban Trail de Lille 2021

Illustrations : © Zoom Sur Lille

Un Grand Merci à Florence