[lille3000 – UTOPIA] La fête d’ouverture aura lieu le samedi 14 mai 2022

En 2004, Lille devenait Capitale Européenne de la Culture. Cet événement hors normes a durablement changé la ville, la région et son dynamisme culturel. Depuis 2006, lille3000 poursuit le travail engagé en 2004 avec ses grandes éditions thématiques : Bombaysers de Lille (2006), Europe XXL (2009), Fantastic (2012), Renaissance (2015) et Eldorado (2019). Utopia, la 6ème édition thématique de lille3000, se tiendra du 14 mai au 02 octobre 2022 dans la Métropole Européenne de Lille, l’Eurométropole et la Région Hauts-de-France.

Utopia se tiendra du 14 mai au 02 octobre 2022. Cette nouvelle édition proposée par lille3000 sera consacrée à la Nature et au rapport de l’Homme à son environnement.

Utopia sera jalonnée d’événements, de rencontres inédites, d’expériences nouvelles et de créations, au croisement de l’art et de la science, pour donner conscience de la complexité du monde et de sa force poétique, par-delà les visions catastrophiques du changement climatique. Expositions, métamorphoses urbaines, projets participatifs, conférences mais aussi, une des nouveautés de l’édition 2022 : les Caps, des randonnées pédestres qui permettront au public de découvrir des propositions artistiques dans des lieux, souvent méconnus de Lille et de la région.

Zoom Sur … La Fête d’Ouverture du 14 mai 2022 – 12h > 0h

Comme pour chacune de ses grandes éditions depuis 2006, lille3000 lancera Utopia avec une fête d’ouverture.

Une fête qui sera une nouvelle fois participative, se préparera plusieurs mois en amont avec les habitants.

Des ateliers créatifs se tiendront dans toute la ville dès l’après-midi le jour du lancement.

Une fête psyché-tropique s’emparera de la ville de Lille sous une forme nouvelle, avec une succession de propositions artistiques immersives et participatives de midi à minuit.

Pour cette édition, la fête d’ouverture sera aux couleurs de la nature. Le public sera invité à rejoindre l’aventure Utopia et a se plonger dans des univers féériques et psychédéliques

Au programme :

défilé de mode zéro déchet,

jardin féerique,

bal costumé,

dancefloors et concerts à ciel ouvert,

pyrotechnie,

installations gonflables et lumineuses,

drag shows,

ateliers d’initiation maquillage et coiffure…

Ils participent à la Fête d’Ouverture :

Art Point M,

Tom Van Der Borght,

la Cie du Tire Laine,

Flonflons,

le Groupe F,

les Plasticiens Volants,

les Orchestres d’Harmonie de la Métropole Européenne de Lille et de la Région Hauts-de-France…

La Parade partira depuis l’Esplanade du Champ de Mars avec un passage par le Quai du Wault et les Squares Foch et Dutilleul, puis la rue Nationale, la Grand’Place et une remontée de la rue Faidherbe jusqu’au Parc Matisse pour un final festif et pyrotechnique.

Dans le centre-ville de Lille, le public sera invité à se rendre dans différents espaces pour s’immerger dans les univers des artistes invités spécialement pour l’ouverture de l’édition Utopia.

Une programmation se déroulera simultanément dans plusieurs espaces immersifs, avec de nombreux temps forts.

A suivre… les métamorphoses (d’ici quelques jours…)

Site internet de lille3000

Source : lille3000 – Photos : DR – © lille3000 / © Zoom Sur Lille