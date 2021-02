Lille Aux Artistes, une plateforme de promotion et de vente d’œuvres d’art d’artistes de la région Hauts-de-France

Lille Aux Artistes est une plateforme accompagnant les artistes lillois afin de les faire connaître et de les pousser dans ce qu’ils entreprennent dans le but de promouvoir la culture régionale. A l’origine du projet, on retrouve Nablezon Kakou et Benjamin Clipet, deux photographes lillois passionnés par leur région.

A l’origine, c’était un évènement annuel avec une première édition en décembre 2019. Une exposition, le temps d’une soirée regroupant différents artistes lillois (photographie, dessin et art culinaire) qui a rencontré un franc succès. Le concept s’est développé et de nombreux évènements artistiques sont en cours de préparation avec notamment l’accompagnement d’Hello Lille qui soutient le projet. Ce sera principalement des expositions en lien avec la culture régionale et la prochaine sera « Fémi-Lille ».

Un accompagnateur de talents

L’objectif est de propulser les artistes régionaux en leur faisant profiter du réseau que l’organisation s’est construit et de sa communauté d’amateurs d’art. Cela se fait de différentes manières, notamment en les exposant à Lille et en ligne pour accroître leur notoriété, en leur trouvant des contrats et en vendant leurs œuvres sur une plateforme en ligne. Pour se faire, le site web www.lilleauxartistes.org a été développé en décembre 2020. Il permet aux amateurs d’arts d’acheter les œuvres des artistes qui ont rejoint le collectif et rencontre déjà un gros succès auprès des lillois et même déjà à l’international.

Une association pour faire rayonner la région

Le futur statut d’association de Lille Aux Artistes permettra de voir plus grand et de ne pas être guidé que par la rentabilité mais plutôt par l’envie de faire rayonner la région. C’est pour cela que Lille Aux Artistes a bâti un modèle qui ne ponctionne qu’une petite part du bénéfice lié aux ventes des artistes pour couvrir les frais de fonctionnement et de temps de travail (logistique, frais d’hébergement, stockage).

Nouveau dans ce microcosme, Lille Aux Artistes intègre progressivement de nouveaux artistes afin de pouvoir les accompagner à 100%.

Source et image : DR / © Benjamin Clipet